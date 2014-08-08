乐视网拟定向增发45亿元 获中信证券等认购

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透上海8月8日 - 中国上市网络视频公司--乐视网周五公告，拟向乐视控股、中信证券等5家机构以人民币现金方式非公开发行股票，预计募集资金45亿元。
本次非公开发行A股股票的数量为129,459,145股。非公开发行股票的定价基准日为今日（2014年8月8日），非公开发行股票的价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即34.76元/股。
最终乐视控股、中信证券、蓝巨投资、宁波久元、金泰众和的认购金额分别为10亿，5亿，15亿，10亿和5亿元。
公告称，本次发行不会导致公司控制权发生变化，非公开发行股票将满足公司经营的资金需求，增强公司资本实力，提升公司盈利能力，降低财务风险。
中信证券为此次引入的战略投资者，双方将共同挖掘、培育互联网金融市场、加快金融产品创新。
乐视网此前7月28日因重大事项停牌，停牌前收报36.79元/股，公司股票今日复牌。（完）
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(发稿 徐永 审校 曾祥进)
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