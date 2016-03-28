中国整体杠杆率保持适中 但结构性问题突出--国家信息中心

路透北京3月28日 - 中国国家信息中心周一发布的报告称，中国整体杠杆率虽然保持适中的水平，债务风险处于可控区间，但是杠杆率上升较快，结构性问题突出。

中国证券报刊登的报告称，非金融企业部门的杠杆率过高，其债务风险主要集中于产能过剩的国有企业，地方政府债务增长过快，而中央政府和居民部门杠杆率水平相对较低。

报告建议深化国有企业改革，建立资本形成和补充机制，发展多层次资本市场，加大银行不良资产处置力度，推动产业结构调整，适度增加中央政府的杠杆率，规范发展地方政府融资平台等手段有效化解杠杆率的结构性问题。

2014年各国实体经济部门债务占GDP比重（单位%） 来源：麦肯锡

国别 总债务占比 政策债务占比 非金融企业占比 居民债务占比

日本 400 234 101 65

新加坡 382 105 201 76

美国 233 89 67 77

韩国 231 44 105 81

加拿大 221 70 60 92

中国 217 55 125 38

澳大利亚 213 31 69 113

印度 120 66 45 9

2007-2014各国实体经济部门债务变化情况（单位%） 来源：麦肯锡

国别 总债务变化 政府负债变化 非金融企业债务变化 居民债务变化

日本 64 63 2 -1

新加坡 129 22 92 15

美国 16 35 -2 -18

韩国 45 15 19 12

加拿大 39 18 6 15

中国 83 13 52 18

澳大利亚 33 23 -1 10

印度 0 -5 6 -1

报告分析指出，目前中国经济正处于“三期叠加”阶段，产能过剩依然未得到有效清除，房地产库存尚未化解，企业成本仍处于较高水平，有效供给尚在培育阶段，中国依然面临较高的风险。

报告指出，中国债务主要是国内债务，外部债务风险较低，2014年中国外债占GDP的比重仅为8.6%，同时中国有庞大的外汇储备资产，外储对外债的覆盖率为429%，外债的偿付能力高，偿债率为1.91%，远低于发展中国家25%的警戒线，也低于世界银行建议15%的安全线。而且，中国目前的投资率约为44%，储蓄率约为50%左右，表现为净储蓄国家，因此可以容忍较高的杠杆率。

但是报告也提醒应注意到中国金融风险在不断上升，主要表现在非金融企业杠杆率增加的同时利润增速却逐年下降，利润逐年下降恶化了企业的偿债能力并增加了企业的经营风险，由于中国企业的间接融资比例较高，因此企业的经营风险会向银行系统转嫁。

同时商业银行不良贷款余额和不良贷款率面临双升的态势，地方政府债务规模增速较快，债券市场规模的不断增大债券市场违约案件频发，互联网金融等领域风险激增。

“去杠杆”是中央经济工作会议提出的“三去一降一补”五大歼灭战之一。（完）