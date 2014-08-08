市场观察：中国有必要紧信用以缓解加杠杆风险

作者 徐永

路透上海8月8日 - 中国经济上半年经历了引导利率下降和加杠杆的软着陆过程，信用风险暴露低于预期，金融市场风险偏好高于预期，基于中长期去杠杆和M2增速年底回落到14%以下的估计，下半年货币政策结构性宽松的同时，有必要进行信用总量控制，以缓解债务扩张风险。

具体而言，从M2与GDP数据，M2与社会融资规模增速以及商业银行资产负债表数据，可以预期这一大概率走势。

中国M2/GDP的比例，从1997年3月的109%到2014年3月末，已经正式超过200%，6月末至205%。

欲浏览中国M2/GDP的变化趋势，请点选：link.reuters.com/xuf62w

可以看到，2014年上半年，M2/GDP经历了1997年以来，仅次于2009年的加杠杆过程，M2/GDP比例从去年末的195%上涨到半年末的205%。

而2013年下半年的货币政策调整，实际上M2/GDP的变化不大，该比例在一季度上升8个点后，后三季度仅下降1个百分点，而今年再次发力，半年上涨10个百分点。

显示在一季度GDP弱于预期后，经济体实际上通过货币供应扩张支撑了稳增长局面。

这从商业银行的资产负债表上也可以得到印证。银监会数据显示，银行业金融机构的资产同比增速，2013年1月份曾经高达18.7%，当年年底下降到12.8%，但从今年二季度起，明显回升到15.3%。

同时，非金融企业及个人的负债与GDP的比例，也从2006年末的111%提高到今年上半年末的145%。

不过扩张货币政策，或许造成了银行间的流动性宽裕，但在降低融资成本方面的效果并不显着。

从M2和社融余额增速对比来看，两者的缺口已经从2013年6月的阶段性高点6.55%下降到今年上半年末的不足2%，融资需求与货币供给的缺口明显收窄。

欲浏览M2与社融增速缺口对比图，请点选：link.reuters.com/dyf62w

这对应了上半年银行间宽松的流动性，银行间7天质押回购月加权平均利率从去年末的5.4041%下降到7月末的4.0205%。

但从非金融企业及其他部门贷款加权平均利率的走势来看，该利率虽然从去年底的7.20%下降到6.96%，但主要由票据融资贡献，票据加权平均利率从去年末的7.54%下降到了5.51%，而一般贷款加权利率和个人住房贷款加权利率，反而比去年末分别高0.12%和0.4%。

由于票据融资的调剂功能较强，对实体经济的贡献有限，上半年货币政策如此宽松，但一般贷款和住房按揭的利率却反向走高，不难理解为何央行要定向降准支农支小，以及国务院迫切缓解融资成本高的问题。

**控制信用投放**

而从下半年的走势来看，在采用数量型宽松政策降低融资成本效果不明显，且上半年M2的新增已经达到10.3万亿之后，以年内回归到14%预期，年内M2的增量空间只有6万亿左右。

以上半年信贷贡献M2的比例达到55%简单测算，下半年一般贷款的月均增量将为5,500亿元。

若对应GDP 7.5%的增速，年末M2/GDP的比例将达到206%，与半年末基本持平。

而以今年全年新增18.5万亿的社融规模来看,社融与M2的缺口也将缓慢回升到2.4%，下半年的流动性环境整体将差于6月末，但整体好于上半年。

这些预期将有赖于央行控制M2增速的决心。从过去两年的情况来看，虽然当年月度M2的增速最高分别达到了14.8%和16.1%,但当年末M2分别回落到了13.8%和13.6%，因此从6月末14.7%往目标增速的调控，料也不会引发信用投放的剧烈收缩。

而基于M2的回归调控，下半年货币政策稳中收紧的概率就较大，从央行公开市场操作来看，已从之前的连续11周净投放，转为连续两周净回笼。

而上半年企业等部门的加杠杆，也预期会引发相关部门的警觉，本周发改委就召开了企业债的风险座谈会，后期的审批预期会更加严格。截至7月底，今年企业债的发行规模达到4,913亿元人民币，超出去年全年的4,752亿元。

因此，上半年的加杠杆策略，在经济基本面逐步企稳之后，料会放缓，而数量型宽松在降低融资成本和债务压力的效果不甚明显后，预期也将会有更多结构性和针对性地政策出台，包括定向降息等。

这些因素对债券市场而言，从基本面和货币政策等角度可能难言乐观。首先在上半年扩张金融数据的支撑下，下半年基本面经济数据料频繁好于预期，整体抑制年内债市表现。

中国海关周五公布，7月出口同比增长14.5%，当月贸易顺差473亿美元并创下历史新高，远超市场预期。

不过，从利率债而言，商业银行的配置热情仍在延续，7月份银行的国债配置新增达到990亿元，前6个月的新增分别为-92，-33，-161，651，850和274亿元，料将对冲部分供给压力。

另外，基本面的走稳，对信用债的利差也会有收窄的效应，且信用债信用评级调整高峰期已过，以及风险事件大部分未脱刚性兑付的支撑下，从票息角度而言，对机构仍有吸引力。（完）

(审校 林高丽)

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