中国工业企业杠杆率过高 应发展直接融资减少债务杠杆--周小川

路透北京3月11日 - 中国人民银行行长周小川周五称，中国杠杆率过高，相当一部分表现在工业企业。如果高杠杆无法解决，企业调整、整合的难度也会很大。需要发展直接融资，减少债务杠杆，这有利于企业重组。

中国证券报网站援引周小川的话指出，在金融领域，去产能和去杠杆可以协同推进。过剩产能的产生原因复杂，涉及到价格问题、环境成本、贸易政策、银行贷款导向等，是一个与体制、经济发展周期等相关的问题。

他指出，为推进去产能，职工基本福利保障、医疗改革等需要跟进。另外，破产法等法律法规的切实落实也需要跟进。

中国银行业积极落实“去产能、去库存”已成为今年监管工作重点。四位消息人士周五透露，银监会日前下发通知要求银行加大产能过剩行业的风险摸排，坚决压缩退出相关贷款；同时，稳妥应对房企信贷风险，开展信贷压力测试。（完）