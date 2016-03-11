中国工业企业杠杆率过高 应发展直接融资减少债务杠杆--周小川

国海证券称大股东广西投资集团拟增持公司至多2%股份
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透北京3月11日 - 中国人民银行行长周小川周五称，中国杠杆率过高，相当一部分表现在工业企业。如果高杠杆无法解决，企业调整、整合的难度也会很大。需要发展直接融资，减少债务杠杆，这有利于企业重组。
中国证券报网站援引周小川的话指出，在金融领域，去产能和去杠杆可以协同推进。过剩产能的产生原因复杂，涉及到价格问题、环境成本、贸易政策、银行贷款导向等，是一个与体制、经济发展周期等相关的问题。
他指出，为推进去产能，职工基本福利保障、医疗改革等需要跟进。另外，破产法等法律法规的切实落实也需要跟进。
中国银行业积极落实“去产能、去库存”已成为今年监管工作重点。四位消息人士周五透露，银监会日前下发通知要求银行加大产能过剩行业的风险摸排，坚决压缩退出相关贷款；同时，稳妥应对房企信贷风险，开展信贷压力测试。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 林高丽)
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。