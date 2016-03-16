李克强：相信香港特区政府有能力处理问题 力争今年开通深港通

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月16日 - 中国国务院总理李克强周三表示，中央政府对香港的政策没有也不会改变，相信特区政府有能力处理问题.
他在“两会”闭幕后的新闻发布会上并透露，现在内地和香港当局正在密切磋商，力争今年开通深港通。
“当然，香港的发展要靠自己的努力，...还可以更多的发挥自身的优势，当然也可以抓住内地发展的机遇。”他称，只要是有利于香港长期繁荣稳定，有利于增进香港民众福祉，特区政府提出来的事，中央政府都会全力支持。
在对台关系上，李克强表示，只要遵循九二共识的基本原则，认同同属一个中国，两岸什么问题都好谈。
他并称，中国承诺对台商已有的优惠政策不会改变，还会继续推出有利于两岸经贸合作的举措，前提是保持两岸的和平发展。（完）
(发稿 沈燕；撰写 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)