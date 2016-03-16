李克强：相信香港特区政府有能力处理问题 力争今年开通深港通

路透北京3月16日 - 中国国务院总理李克强周三表示，中央政府对香港的政策没有也不会改变，相信特区政府有能力处理问题.

他在“两会”闭幕后的新闻发布会上并透露，现在内地和香港当局正在密切磋商，力争今年开通深港通。

“当然，香港的发展要靠自己的努力，...还可以更多的发挥自身的优势，当然也可以抓住内地发展的机遇。”他称，只要是有利于香港长期繁荣稳定，有利于增进香港民众福祉，特区政府提出来的事，中央政府都会全力支持。

在对台关系上，李克强表示，只要遵循九二共识的基本原则，认同同属一个中国，两岸什么问题都好谈。

他并称，中国承诺对台商已有的优惠政策不会改变，还会继续推出有利于两岸经贸合作的举措，前提是保持两岸的和平发展。（完）