李克强：亿万民众参与“双创” 助于抵住经济下行压力实现转型

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月16日 - 中国国务院总理李克强周三表示，亿万民众参与“双创”（大众创业、万众创新），有助于抵住经济下行压力、实现经济转型。
他在“两会”闭幕后的新闻发布会上称，发展“新经济”是要培育新动能，促进中国经济转型，发展“新经济”，小微企业可以大有作为，大企业可以有更大作为。目前很多大企业也在搞创客空间。
“如果把亿万群众的创造力、积极性调动起来，可以形成投鞭断流的气势，再加上背水一战的意志，就可以顶住经济下行的压力，而且促进经济的转型。”李克强表示。
他称，现在要推动去产能，涉及到重化工企业，需要把富余员工转岗，而新动能发展起来就可以提供更多的就业岗位，也使可以较大力度去推动去产能。（完）
(发稿 沈燕；撰写 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)