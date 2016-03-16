李克强：亿万民众参与“双创” 助于抵住经济下行压力实现转型

路透北京3月16日 - 中国国务院总理李克强周三表示，亿万民众参与“双创”（大众创业、万众创新），有助于抵住经济下行压力、实现经济转型。

他在“两会”闭幕后的新闻发布会上称，发展“新经济”是要培育新动能，促进中国经济转型，发展“新经济”，小微企业可以大有作为，大企业可以有更大作为。目前很多大企业也在搞创客空间。

“如果把亿万群众的创造力、积极性调动起来，可以形成投鞭断流的气势，再加上背水一战的意志，就可以顶住经济下行的压力，而且促进经济的转型。”李克强表示。

他称，现在要推动去产能，涉及到重化工企业，需要把富余员工转岗，而新动能发展起来就可以提供更多的就业岗位，也使可以较大力度去推动去产能。（完）