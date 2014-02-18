李克强：建立公平有效体制机制 注重利用增量带动理顺利益关系

路透北京2月18日 -中国国务院总理李克强周二称，要建立更加公平有效的体制机制，注重利用增量带动理顺利益关系，让全体人民共享改革发展成果。

刊登在政府网上的新闻稿援引李克强表示，要处理好政府与市场的关系，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，逐步建立各级政府的权力清单制度，为市场主体营造公平竞争的发展环境。

李克强指出，调结构要从结构改革入手，着力构建扩大内需长效机制，加快现代农业制度建设，统筹推进城乡一体化改革，促进农业现代化和新型城镇化相辅相成。

探索建立区域均衡发展机制，构建梯度发展新格局。注重创新驱动，推动产业结构优化。以改革的深化促进经济提质增效，实现升级。

他说，发展要紧紧依靠改革。改革是最大动力，也是最大红利。

李克强并称，当前经济体制改革进入攻坚期和深水区，触及更多深层次矛盾，必然涉及利益关系深度调整，复杂性和难度前所未有。既要敢于担当，以壮士断腕的决心坚定不移推进改革，又要讲究策略方法，因地制宜、试点先行、积微成着，渐进式推进，努力取得改革新突破。

李克强此前指出，2014年面临的形势依然严峻，任务艰巨繁重，要密切跟踪分析经济形势，准确研判走势，做好应对挑战防范风险准备。（完）

(发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)

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