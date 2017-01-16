李克强称今年棚改任务艰巨 推动新开工600万套任务早安排早启动

路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。

中国政府网周一援引李克强称，要围绕抓好工程质量安全、搞好配套设施建设，做好分配管理服务，完善措施、细化工作、严格监管，让搬进新居的群众住得更加放心、舒心。严肃查处挪用套取棚改资金等违法违规行为。

中国住房和城乡建设部等部委最新发文，拟对年度棚改工作积极主动、成效明显的省区进行激励，年度激励支持的省（区、市）数量在八个左右，并适当兼顾东中西部地区的差异。

中国目标2015-2017年要开工改造棚户区1,800万套。其中2015年目标任务是580万套，实际开工601万套；2016年目标是开工改造600万套。（完）