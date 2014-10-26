国务院：创新重点领域投融资机制 电信铁路等对民资开放

路透北京10月24日 - 中国国务院总理李克强周五主持常务会议称，决定创新重点领域投融资机制，向民间资本开放核电水电、基础电信、铁路等更多领域，为社会有效投资拓展更大空间，以改善当前投资动力不足的状况，稳定有效投资。

中国政府网新闻稿称，在更多领域向社会投资特别是民间资本敞开大门，与其他简政放权措施形成组合拳，以改革举措打破不合理的垄断和市场壁垒，有利于更大激发市场主体活力和发展潜力，增加公共产品供给。

会议决定，进一步引入社会资本参与核电、水电等项目，建设跨区输电通道、区域主干电网，分布式电源并网等工程和电动汽车充换电设施；并支持基础电信企业引入民间战略投资者，引导民间资本投资宽带接入网络建设运营，参与卫星导航地面应用系统等国家民用空间设施建设，研制、发射和运营商业遥感卫星。

此外，加快实施引进民间资本的铁路项目，鼓励社会资本参与港口、内河航运设施及枢纽机场、干线机场等建设，投资城镇供水供热，污水垃圾处理、公共交通等。市政基础设施可交由社会资本运营管理。

会议表示，要支持农民合作社、家庭农场等投资生态建设项目。鼓励民间资本投资运营农业、水利工程，与国有、集体投资享有同等政策待遇。推行环境污染第三方治理，推进政府向社会购买环境监测服务，吸引社会资本对教育、医疗、养老、体育健身和文化设施等加大投资。

会议要求，积极推广政府与社会资本合作（PPP）模式，优化政府投资方向，通过投资补助、基金注资、担保补贴、贷款贴息等，优先支持引入社会资本的项目。支持开展排污权、收费权、购买服务协议质（抵）押等担保贷款业务，探索利用工程供水、供热、发电、污水垃圾处理等预期收益质押贷款。

会议并称，采取信用担保、风险补偿、农业保险等方式，增强农业经营主体融资能力。发挥政策性金融作用，为重大工程提供长期稳定、低成本资金支持。发展股权和创业投资基金，鼓励民间资本发起设立产业投资基金，政府可通过认购基金份额等方式给予支持。支持重点领域建设项目开展股权和债券融资。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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