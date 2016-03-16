中国国务院总理李克强两会后答记者问要点摘录

路透北京3月16日 - 以下是国务院总理李克强，在两会（全国政协和人大会议）答记者问的要点摘录：

**中国经济希望大于困难，有创新宏观调控手段**

中国经济的困难和希望并存，从底盘和大势来看，希望大于困难。中国正处在工业化、城镇化的推进过程当中，产业升级有空间，新型城镇化是最大的内需，特别是中西部地区，还有很多有效投资需求。

中国没有用“大水漫灌”式的强刺激，而是选择了一条更为艰难但可持续的路，就是推进结构性改革。中国经济在发展过程当中，还会有小幅的、短期的波动，但是如果经济运行滑出合理区间，有创新宏观调控的手段，可以稳定中国经济的运行。

**降息降准都不是“量化宽松”，金融首要任务是支持实体经济**

中国降息降准以及定向降准都不是“量化宽松”，金融的首要任务还是要支持实体经济的发展。金融机构不良率上升，但中国有抵御金融风险的能力且有市场化手段来降低企业债务率。

还是要坚定不移地发展多层次的资本市场，而且也可以通过市场化债转股的方式来逐步降低企业的杠杆率。完善和改革金融监管制度是一个过程，当前各部门和地方还是要按照已定的职能履行职责，“守土有责”。

**老有所养不会是空话**

确实有个别地方发生了养老金发放困难的问题，但这是一地之难、一时之急；只要地方政府尽职尽责，中央政府也会帮助地方政府足额发放养老金。中国政府对中国公民保证养老金发放从长期看是没有问题的，老有所养不会、也绝不能是一句空话。

社会保障基金是充裕的，在国家规定的统一框架下，可以给地方更多的自主权，让他们根据当地的实际情况，阶段性地、适当地下调“五险一金”的缴存比例是可以做的。总的是让企业多减轻一点负担，让职工多拿一点现金。

**去产能不能让大量职工丢饭碗**

中国选择了钢铁、煤炭行业去产能，同时要避免出现大规模的下岗潮，推进去产能过程中不能让大量职工丢饭碗，而且争取让他们拿上新饭碗。对于一时尚不能够做到的，中央财政和地方财政有能力进行妥善安置。中央已经建立了1,000亿元主要用于转岗安置的专项资金，如有需要还可以增加。

中国谷物产品价格明显高于国际市场，主要因劳动生产率比较低。下一步还是要推动新型城镇化和农业现代化协调发展，要让农民更多的进城，有条件的能够在城里留下来，这样也可以增加农民的收入。同时，可以推进多种形式的适度规模经营。中国政府对农业的扶持力度不会减。中国会始终高度重视三农问题，也会高度重视如何保障工人合法权益的问题。

**“双创”有助于抵住经济下行压力**

发展“新经济”是要培育新动能，促进中国经济转型，发展“新经济”，小微企业可以大有作为，大企业可以有更大作为。现在要推动去产能，涉及到重化工企业，需要把富余员工转岗，而新动能发展起来就可以提供更多的就业岗位，也使可以较大力度去推动去产能。亿万民众参与“双创”（大众创业、万众创新），有助于抵住经济下行压力、实现经济转型。

**加大政务公开力度**

要推进政务公开还要在若干方面进行努力。该公开的应该全部公开。公开是惯例，不公开是例外。尤其是涉及到公众利益的措施，财政预算收支情况等，都应该加大公开的力度，让群众像扫二维码一样清清楚楚、一览无余。政府的权力清单要上网，权力的运行也要上网，要留下痕迹，这样可以减少自由裁量的空间。

**力争今年开通深港通**

中央政府对香港的政策没有也不会改变，相信特区政府有能力处理问题。只要是有利于香港长期繁荣稳定，有利于增进香港民众福祉，特区政府提出来的事，中央政府都会全力支持。现在内地和香港当局正在密切磋商，力争今年开通深港通。

在对台关系上，只要遵循九二共识的基本原则，认同同属一个中国，两岸什么问题都好谈。中国承诺对台商已有的优惠政策不会改变，还会继续推出有利于两岸经贸合作的举措，前提是保持两岸的和平发展。

**将逐步放开美国对华投资门槛**

去年中国成为美国最大贸易伙伴，中美共同利益远远大于分歧，中美关系向前发展的大势不会改变。中国将会放开或逐步放开美方对中国投资的准入门槛，但是这应该是相向的，双方开放应该是对等的。

中国和俄罗斯双边关系是呈升温趋势的，不会因国际形势变化受到影响。中俄关系还会继续向前发展，同时不会受第三方压力但也不针对第三方。中俄将在油气一体化方面开展合作，将拓展双边贸易渠道实现贸易多元化。

现在中日关系虽然有改善的势头，但是还不巩固，还比较脆弱，还应该本着双方对历史问题的原则共识，做到言行一致。中日韩三国应该有智慧来推动智能制造、发展科技合作，创造人们需要的高质量产品。

中国始终主张有一个稳定的周边环境和友好的睦邻关系，坚持用和平外交的手段解决纠纷、管控分歧。中国维护国家主权和领土完整也毫不含糊。（完）