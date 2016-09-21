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中国财经 | 2016年 9月 21日 星期三 10:57 BJT

李克强称中国将很快放开对美国带骨牛肉的进口

路透纽约9月20日 - 中国国务院总理李克强周二表示，中国将很快放开对美国带骨牛肉的进口。

李克强在纽约的一次商务晚宴上说，中国政府部门已完成了对美国带骨牛肉的检疫程序，将很快放开对这种美国牛肉的进口。

他说，虽然中国本身是农业和畜牧业大国，但也承认美国有很好的牛肉，为什么不给中国消费者这个不错的选择呢？

李克强表示，此举说明了中国向美国企业开放市场的诚意。他正在纽约出席联合国大会。(完)

(编译 王颖；审校 郑茵)

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