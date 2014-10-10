默克尔呼吁中国放宽市场公平准入 李克强称已做好准备

路透柏林10月10日 - 德国总理默克尔周五敦促中国确保德国企业在华的市场公平准入，给予媒体更多自由并尊重人权。

“我们谈到可以期待中国企业来到德国，德国企业前往中国，我们还谈及了中国市场以及德国市场上公平准入。”默克尔在和中国总理李克强共同出席的一联合新闻发布会上表示。

“诚然，我还明确表示对于德国来说，公开招标、市场准入、专利、新闻和人权都非常重要。”

中国国务院总理李克强称，准备放宽市场准入。(完)

(编译 洪曦; 审校 田建华)

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