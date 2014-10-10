默克尔呼吁中国放宽市场公平准入 李克强称已做好准备

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透柏林10月10日 - 德国总理默克尔周五敦促中国确保德国企业在华的市场公平准入，给予媒体更多自由并尊重人权。
“我们谈到可以期待中国企业来到德国，德国企业前往中国，我们还谈及了中国市场以及德国市场上公平准入。”默克尔在和中国总理李克强共同出席的一联合新闻发布会上表示。
“诚然，我还明确表示对于德国来说，公开招标、市场准入、专利、新闻和人权都非常重要。”
中国国务院总理李克强称，准备放宽市场准入。(完)
(编译 洪曦; 审校 田建华)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。