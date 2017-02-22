分析：中国辽宁现状凸显依赖大量借债发展经济有风险

2013年10月资料图，辽宁省会沈阳的摩天大楼和城市天际线。 REUTERS/Stringer

路透沈阳2月22日 - 中国辽宁省会沈阳市的建设热潮，掩盖了该省经济陷入危机的窘况。这个突出的例子显示，通过大量投资基础设施来刺激经济的政策收效日益递减。

该市的一座新的展览中心刚刚开业，天际线点缀着起重机的身影，正在建设高档商场和公寓。

但是，撇开沈阳热闹的建筑工地，辽宁的实际情况却是另一种样子。虽然多年来投资于基础设施，其中有些是中央政府鼓励的投资，辽宁却成了中国唯一一个经济萎缩的省份。该省人口在减少，债务几乎是年财政收入的三倍。

辽宁的处境凸显了不断借钱来投资基础设施及促进经济的风险。每当中国国内生产总值(GDP)增长可能达不到目标时，经常采用增加基础设施投资的政策，包括2016年就这么做过。

辽宁的处境亦表明中国亟需放弃依赖国企的习惯。几十年来，国企一直是中国经济的支柱。和辽宁、黑龙江及吉林省相比，其他多数省份对国企的依赖程度已大大降低。但国企在全中国仍有相当可观的影响力。

按照惯例，由政府出面募集的投资基金都会流向国有企业(SOE)，因为它们是纳税大户，也是大雇主。这为许多垂死的国家产业提供了维生机制，但同时排挤了攸关中国未来的民营部门的资金。

辽宁省物价局反价格垄断分局的韩亮指出，一些地方当局为国企提供了一切优惠支持，“过度保护让它们丧失了创新动力”。

辽宁省政府及地方发展和改革委员会都未予置评。

**寄望政府支出**

距沈阳46公里的本溪市，最能凸显辽宁面对的挑战。在本溪市占主导地位的是处境艰困的国有企业本溪钢铁集团(本钢)。

本钢和辽宁一样，都早已过了经济全盛期。本钢的烟囱及炼厂沿着流贯本钢的太子河河岸绵延近1英里。

本钢提供6万个就业岗位，且是市政府的纳税大户。但该公司与沿海厂商竞争起来却相当吃力，因为沿海业者有更好的市场渠道以及更为廉价的进口原材料。2015年，该公司出现2009年全球金融危机以来的首次净亏损。

该公司正受到中央政府全国钢铁降产能举措的挤压，因此已拓展到房地产投资领域，反过来又排挤了民营企业。

本钢党委书记、董事长陈继壮在去年12月的公司员工大会上发表动员讲话时称，公司拥有不屈不挠、永葆青春的基因，一定能克服所有困难。但本钢似乎还是寄望于政府新一轮财政支出。

陈继壮对员工表示，2017年中央政府将展开新一轮东北振兴战略，也是本钢踏上新征途、抓住新机遇的关键年头。

本钢回绝了路透寻求采访其高管的多次请求。

**老工业基地**

辽宁、黑龙江和吉林曾是工业重地，负责提供大量的煤炭、钢铁以及重工业，为1960和1970年代的中国经济提供支撑。

这样的历史背景在今天振兴东北项目的支持下，投资源源不断地流入东北。

“我们必须考虑历史背景，”中国国家发改委东北等老工业基地振兴司司长周建平在采访中对路透称。“东北曾为中国的经济发展作出重大贡献。”

但这些省份很难适应中央政府的这一举措，即降低国有重工业企业的影响力，为民营企业提供茁壮发展的空间。

“政府究竟想让辽宁做什么？”沈阳一家合资制造企业的经理问道。由于未被授权接受媒体采访，此人拒绝透露姓名。

“向经济投入资金很好，但要是没有投到正确的地方，那就是打水漂，”他说。

2016年辽宁经济萎缩2.5%，是中国唯一出现GDP负增长的省份，而全国经济增速则达到6.7%。

虽然这在一定程度上归因于政府打击经济数据造假后，辽宁2015年的数据有所修正，但该省背负重债，而且经济仍要依赖低迷的国有企业。

辽宁的政府债务是收入的287%。中国改革发展研究院称，中国东北省份的国有企业占据了行业资产的半数左右，而全国平均水平为10%。

东北振兴研究院副院长李凯表示，这种情况造成的结果就是，该地区对“大而弱”的国有企业形成依赖。

穆迪投资者服务的高级分析师诸蜀宁则提出了更为悲观的评估。

“正如底特律，这是一个恶性循环，”他表示，指的是美国城市底特律在经历了长期经济和人口衰减后，于2013年申请破产。

“底特律破产，不仅仅出于短期发生的事件，还因为20-30年前人口和企业开始撤离，然后就出现了空心化，最终导致无法融资”，他说。(完)