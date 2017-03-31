辽宁、浙江等第三批自贸区将挂牌 承载一带一路等战略--报载

路透北京3月31日 - 上海证券报周五援引多地商务部门消息报导，第三批的辽宁、浙江、河南、湖北、四川、陕西、重庆七地自贸区各项筹备工作完毕，即将统一挂牌。

报导援引南开大学中国自由贸易试验区研究中心副主任盛斌称，第三批自贸区挂牌成立后，中国基本形成以“1+3+7”自贸区为骨架、东中西协调、陆海统筹的全方位和高水平区域开放新格局，并为加快实施“一带一路”战略提供重要支撑。

辽宁、浙江、河南、湖北、四川、陕西、重庆七地自贸区，将对接长江经济带、中部崛起、西部大开发、振兴东北老工业基地等国家重大区域发展战略。

根据报导，在“1+3+7”自贸区新格局里，共同对接的战略主线是“一带一路”。上海、广东、天津和福建四个自贸区将推动“一带一路”建设作为重要内容，争作“一带一路”建设的排头兵。七个新设自贸区依旧将对接“一带一路”作为重要支点。

上海财经大学自由贸易区研究院副院长孙元欣表示，11个自贸区的制度创新，将从原先的齐头并进模式进入“雁行”模式，以中央深改组通过的《全面深化中国（上海）自由贸易试验区改革开放方案》为引领，中国自贸区改革从原来狭义的自由贸易试验区进入综合改革试验区，包括综合保税、金融、高新、农业、旅游在内的多类型自贸片区将出现，改革领域将被大大拓宽。

具体来看，辽宁自贸区分为沈阳、大连、营口三个片区，将打造具有国际竞争力的先进装备制造业基地、面向东北亚开放合作的战略高地、国际海铁联运大通道的重要枢纽。

浙江自贸区，将落实中央关于“探索建设舟山自由贸易港区”的要求，就推动大宗商品贸易自由化，提升大宗商品全球配置能力进行探索。

河南自贸区，涵盖郑州、开封、洛阳三个片区。在产业布局上，郑州片区重点发展先进制造业、跨境电商、现代金融、服务贸易等；开封片区重点发展医疗旅游、文化金融、创意设计等现代服务业；洛阳片区重点发展装备制造等高端制造业，以及文化旅游、文化贸易等现代服务业。

湖北自贸区，将落实中央关于中部地区有序承接产业转移、建设一批战略性新兴产业和高技术产业基地的要求，发挥其在实施中部崛起战略和推进长江经济带建设中的示范作用。

陕西自贸区，设立中心片区、西安国际港务区片区和杨凌片区。中心片区重点发展战略性新兴产业和高新技术产业。西安国际港务区片区重点发展国际贸易、现代物流、金融服务、旅游会展、电子商务等产业。杨凌示范区片区以农业科技创新、示范推广为重点。

四川自贸区，将落实中央关于加大西部地区门户城市开放力度以及建设内陆开放战略支撑带的要求，打造内陆开放型经济高地，实现内陆与沿海沿边沿江协同开放。四川自贸区分为成都片区、泸州川南临港片区两部分。成都片区是四川自贸区主体，规划面积近100平方公里。

重庆自贸区，将落实中央关于发挥重庆战略支点和连接点重要作用、加大西部地区门户城市开放力度的要求，带动西部大开发战略深入实施。重庆自贸区初步分为两江新区片区、西永片区和果园港片区。

中国全面深化改革领导小组会议此前审议通过全面深化上海自贸区改革方案，称要对照国际最高标准，查找短板弱项，继续推动投资贸易自由化便利化，加强同上海国际金融中心和具有全球影响力的科创中心建设的联动。（完）