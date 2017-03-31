辽宁、浙江等第三批自贸区获批挂牌 承载一带一路等战略（更新版）

路透北京3月31日 - 中国国务院近日发布通知，第三批的辽宁、浙江、河南、湖北、四川、陕西、重庆七地自贸区已正式获批，各项筹备工作完毕，即将统一挂牌。七个方案充分体现全面深化改革扩大开放的要求，服务西部开发、东北兴起、中部崛起、“一带一路”建设等重大战略。

商务部副部长王受文周五在新闻发布会上称，七省市结合自身特点，提出在自贸试验区探索推进国资国企改革、以油品为核心的大宗商品投资便利化和贸易自由化、构建多式联运国际物流体系、创新现代农业交流合作机制、创建人文交流新模式等特色试点任务，与上海等现有自贸试验区形成对比试验、互补试验，在更广领域、更大范围形成各具特色、各有侧重的试点格局。

“建设自贸试验区，目的就是要形成能够在全国推广复制的改革经验，同时为全国领域内的开放进行风险测试。”王受文称。

他并称，原来中国国内的改革开放主要是从沿海地区开始，现在中国出台了一些新战略，比如“一带一路”战略、长江经济带发展战略。为了满足这些战略实施的需要，所以选择了中西部地区、东北部地区作为新的自贸区。

根据方案，参照上海等现有自贸试验区，新的自贸试验区主要依托发展基础较好的国家级新区、园区设立，每个都包含3个片区，面积在120平方公里内。

上海证券报援引南开大学中国自由贸易试验区研究中心副主任盛斌称，第三批自贸区挂牌成立后，中国基本形成以“1+3+7”自贸区为骨架、东中西协调、陆海统筹的全方位和高水平区域开放新格局，并为加快实施“一带一路”战略提供重要支撑。

根据报导，在“1+3+7”自贸区新格局里，共同对接的战略主线是“一带一路”。上海、广东、天津和福建四个自贸区将推动“一带一路”建设作为重要内容，争作“一带一路”建设的排头兵。七个新设自贸区依旧将对接“一带一路”作为重要支点。

浙江自贸区，将落实中央关于“探索建设舟山自由贸易港区”的要求，就推动大宗商品贸易自由化，提升大宗商品全球配置能力进行探索。具体内容包括建立自贸试验区油品安全管理制度，推动油品全产业链投资便利化和贸易自由化，建设国际油品储运基地和国际石化基地，建设国际油品交易中心，以及建设国际矿石中转基地等。

具体来看，辽宁自贸区分为沈阳、大连、营口三个片区，将打造具有国际竞争力的先进装备制造业基地、面向东北亚开放合作的战略高地、国际海铁联运大通道的重要枢纽。

河南自贸区，涵盖郑州、开封、洛阳三个片区。在产业布局上，郑州片区重点发展先进制造业、跨境电商、现代金融、服务贸易等；开封片区重点发展医疗旅游、文化金融、创意设计等现代服务业；洛阳片区重点发展装备制造等高端制造业，以及文化旅游、文化贸易等现代服务业。同时，推进郑州—卢森堡双枢纽战略，进一步加密至“一带一路”沿线国家的班次。

湖北自贸区，将落实中央关于中部地区有序承接产业转移、建设一批战略性新兴产业和高技术产业基地的要求，发挥其在实施中部崛起战略和推进长江经济带建设中的示范作用。具体内容包括加快建设长江中游航运中心，构建国际物流枢纽，大力推进铁、水、公、空多式联运。支持自贸试验区内有条件的铁路、航空、内河口岸升级为一类开放口岸等。

陕西自贸区，设立中心片区、西安国际港务区片区和杨凌片区。中心片区重点发展战略性新兴产业和高新技术产业。西安国际港务区片区重点发展国际贸易、现代物流、金融服务、旅游会展、电子商务等产业。杨凌示范区片区以农业科技创新、示范推广为重点。未来五年，陕西力争新增高速路1,500公里，铁路3,500公里，将以西安国际港务区和西咸新区空港新城为载体，创新陆港空港联动机制，推进国际中转集拼业务发展。

四川自贸区，将落实中央关于加大西部地区门户城市开放力度以及建设内陆开放战略支撑带的要求，打造内陆开放型经济高地，实现内陆与沿海沿边沿江协同开放。四川自贸区分为成都片区、泸州川南临港片区两部分。成都片区是四川自贸区主体，规划面积近100平方公里。

重庆自贸区，将落实中央关于发挥重庆战略支点和连接点重要作用、加大西部地区门户城市开放力度的要求，带动西部大开发战略深入实施。重庆自贸区初步分为两江新区片区、西永片区和果园港片区。将进一步完善航空、铁路、内河港三个集枢纽功能、保税功能和口岸功能于一体的开放平台，提升重庆的承载能力。

中国全面深化改革领导小组会议此前审议通过全面深化上海自贸区改革方案，称要对照国际最高标准，查找短板弱项，继续推动投资贸易自由化便利化，加强同上海国际金融中心和具有全球影响力的科创中心建设的联动。（完）

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