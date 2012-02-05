中国派代表团赴利比亚讨论战後重建及合作问题

香港政府料今年GDP增速加快至2-3% 推出规模351亿港元纾缓措施（更新版）
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，预测2017年本地生产总值（GDP）增速将略加快至2-3%；并将推出总规模351亿港元的税务和短期纾缓措施，连同其他的支出，料可为今年GDP提供1.1%的提振作用。
路透北京2月5日电---新华社周日报导称，中国已派遣由政府官员和企业高管组成的代表团前往利比亚，就利比亚战後重建和如何保护中国资产问题进行磋商。
该工作组由中国商务部对外投资和经济合作司王沈阳率领，将评估中国在利比亚资产的损失，并将就未完工的项目与利比亚官员进行会谈。
涉及建筑、铁路、水坝、电力和电信项目的中国企业代表也一同出行，这其中包括中国建筑工程总公司、中国葛洲坝集团公司(600068.SS)、华为公司HWT.UL和中兴公司 (000063.SZ) (0763.HK)。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透北京2月22日 - 中国银监会周三称，2016年四季度末商业银行加权平均核心一级资本充足率10.75%，较上季末下降0.08个百分点；加权平均一级资本充足率为11.25%，较上季末下降0.05个百分点。