中国力帆称其越南工厂因近期当地暴乱而停产 料影响较小

路透上海5月16日 -中国大型摩托车生产企业--力帆实业（集团）股份有限公司(601777.SS)周五公告称，其下属越南工厂因近期当地反华暴乱事件而暂停生产，预计该事件对公司资产及业绩的影响较小。

公告指出，因力帆越南公司位于越南北部，没有在反华暴乱较集中的南部地区，目前力帆越南暂未因该事件遭致人员伤亡或财产损失。公司已要求所有中方人员撤离至中越边境，待局势趋稳后再恢复生产、经营。

截止去年底，力帆越南注册资本157万美元，净资产为-619.5万元人民币。去年该公司营收为1,919.14万元，净亏损189.9万元。公告称，若暂停力帆越南的经营，对公司的所有者权益、收入及净利影响较小。

自周三起，越南多地爆发反华排华打砸中资企业事件，包括台湾和香港地区在内的一些中国企业和人员以及新加坡、韩国等企业遭到不同程度的冲击，造成生命和财产损失。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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