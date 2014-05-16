中国力帆称其越南工厂因近期当地暴乱而停产 料影响较小

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透上海5月16日 -中国大型摩托车生产企业--力帆实业（集团）股份有限公司(601777.SS)周五公告称，其下属越南工厂因近期当地反华暴乱事件而暂停生产，预计该事件对公司资产及业绩的影响较小。
公告指出，因力帆越南公司位于越南北部，没有在反华暴乱较集中的南部地区，目前力帆越南暂未因该事件遭致人员伤亡或财产损失。公司已要求所有中方人员撤离至中越边境，待局势趋稳后再恢复生产、经营。
截止去年底，力帆越南注册资本157万美元，净资产为-619.5万元人民币。去年该公司营收为1,919.14万元，净亏损189.9万元。公告称，若暂停力帆越南的经营，对公司的所有者权益、收入及净利影响较小。
自周三起，越南多地爆发反华排华打砸中资企业事件，包括台湾和香港地区在内的一些中国企业和人员以及新加坡、韩国等企业遭到不同程度的冲击，造成生命和财产损失。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。