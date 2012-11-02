中国人寿资产称A股进入合理估值区间--报载

路透上海11月2日电---中国证券报周五引述资本市场大型参与者--中国人寿资产相关负责人表示,当前A股市场已进入合理估值区间,该公司目前在A股市场的投资金额约1,800亿元人民币.

该负责人在一论坛上称,尽管市场长期低迷,但公司一直坚守,大力度、深入挖掘具备潜力的股票和基金.

报导称,截至目前中国人寿资产管理公司受托管理资产规模约1.87万亿元.其在A股有约1,800亿元投资,意味着权益类仓位水平约10%,与二季度末披露的持仓数据基本持平.而三季度以来上证指数.SSEC下跌逾百点.

此前中证报曾报导,出於对经济有望在三季度见底的判断,多家保险公司已於十一节前纷纷加仓,规模超百亿元.刚披露完毕的上市公司三季报亦显示,保险资金在三季度加速调仓,在四季度经济有望企稳基本判断下,已开始布局周期股,其中地产板块尤被险资青睐.

此外,多位境外投资机构负责人亦表示同样看好中国股市.其中汇丰环球投资管理宏观及投资策略环球主管Philip Poole认为,目前全球低增长、低利率、低收益率时间至少持续两年时间甚至更久,建议投资新兴市场特别是中国市场的股票、高收益公司债和低估值货币.

最近几年A股市场走势十分疲弱.今年以来,沪综指.SSEC基本在2,000-2,400点震荡.证监会主席郭树清此前亦明确表示,未来中国将有更多的优秀企业继续上市,应对证券市场抱有信心.

今年前三季度,中国2,493家上市公司实现净利润合计1.5万亿元人民币,同比下降2.07%,延续了上半年的疲弱态势.其中16家上市银行当期共实现净利润约8,128亿元,占全部上市公司净利达54%.

人寿资产管理有限公司由中国人寿保险集团和中国人寿(2628.HK)(601628.SS)共同出资设立,是境内资本市场上最大的机构投资者之一.业务涵盖固定收益类投资、权益类投资、项目投资及国际业务等.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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