中国人寿资产称A股进入合理估值区间--报载

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透上海11月2日电---中国证券报周五引述资本市场大型参与者--中国人寿资产相关负责人表示,当前A股市场已进入合理估值区间,该公司目前在A股市场的投资金额约1,800亿元人民币.
该负责人在一论坛上称,尽管市场长期低迷,但公司一直坚守,大力度、深入挖掘具备潜力的股票和基金.
报导称,截至目前中国人寿资产管理公司受托管理资产规模约1.87万亿元.其在A股有约1,800亿元投资,意味着权益类仓位水平约10%,与二季度末披露的持仓数据基本持平.而三季度以来上证指数.SSEC下跌逾百点.
此前中证报曾报导,出於对经济有望在三季度见底的判断,多家保险公司已於十一节前纷纷加仓,规模超百亿元.刚披露完毕的上市公司三季报亦显示,保险资金在三季度加速调仓,在四季度经济有望企稳基本判断下,已开始布局周期股,其中地产板块尤被险资青睐.
此外,多位境外投资机构负责人亦表示同样看好中国股市.其中汇丰环球投资管理宏观及投资策略环球主管Philip Poole认为,目前全球低增长、低利率、低收益率时间至少持续两年时间甚至更久,建议投资新兴市场特别是中国市场的股票、高收益公司债和低估值货币.
最近几年A股市场走势十分疲弱.今年以来,沪综指.SSEC基本在2,000-2,400点震荡.证监会主席郭树清此前亦明确表示,未来中国将有更多的优秀企业继续上市,应对证券市场抱有信心.
今年前三季度,中国2,493家上市公司实现净利润合计1.5万亿元人民币,同比下降2.07%,延续了上半年的疲弱态势.其中16家上市银行当期共实现净利润约8,128亿元,占全部上市公司净利达54%.
人寿资产管理有限公司由中国人寿保险集团和中国人寿(2628.HK)(601628.SS)共同出资设立,是境内资本市场上最大的机构投资者之一.业务涵盖固定收益类投资、权益类投资、项目投资及国际业务等.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
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