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中国财经 | 2013年 4月 15日 星期一 18:57 BJT

中国人寿与国发创投、东吴证券等合资成立基建类公司

路透香港4月15日 - 按市值计全球最大寿险公司--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)周一称，将与国发创投、东吴证券等成立合资企业，总出资额为100亿元人民币。

中国人寿刊登公告称，合资公司将从事城市基础设施建设投资，城市发展产业投资，相关投资管理、投资咨询。

中国人寿及其关联公司国寿集团、财产险公司出资占比分别为50%、5%、5%。国发创投和东吴证券分别出资30%、10%。

公告并称，上述合伙企业的存续期限为自领取营业执照之日起12年，其中前9年为投资期，后3年为退出期。投资期届满后合伙企业只能从事存续性活动，不能再投资新项目。

(记者 赵红梅; 审校 黄凯)

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