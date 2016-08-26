中国人寿将逐步加大海外投资比例 并分散至仓库物流和私募（更新版）

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路透香港8月26日 - 中国最大寿险企业--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)周五称，未来将逐步提升海外投资占比例，不动产投资将分散至仓库物流等，并寻求私募股权方面的投资。

该公司副总裁赵立军在记者会上表示，中国人寿目前的海外投资规模为76亿美元，占总投资资产2.4万亿元人民币的2%，其中不动产规模80-90亿元，主要为办公楼，未来将分散至物流、零售、酒店等多业态。

此外，公司亦关注非上市股权方面的投资，包括与欧美大型私募股权基金合作在成熟市场物色并购机会。

他说，“期望海外投资比例未来能达到15%，但今年肯定达不到，希望未来逐步逐步加大比例。”

此前其主要竞争对手中国平安(2318.HK)(601318.SS)高管向路透表示，拟未来3-5年海外投资配置比例由约2%提升至5-10%，惟仍于中国保监会规定的15%上限。

**控制权益类风险敞口**

至于下半年整体投资策略，赵立军称，国寿将加大固定收益类的配置力度，主要为拉长久期，亦会加大新产品如债券计划的配置。权益类投资则会加以控制风险敞口，同时关注新经济动能带来的投资机会及加大另类投资。

“资本市场现在基本上是处于窄幅震荡的一个态势，下半年变好是没有这个预期，因此我想下半年大概维持在目前的投资收益水平。”他说。

国寿上半年透过加大交易类债券投资抵抗利率下行压力，使期内净投资收益率微升至4.68%。于6月末，固定收益类资产占投资资产比重76.65%，权益类投资占比17.4%，投资性房地产占0.05%，现金5.9%。

国寿此前公布，2016年1-6月归属于母公司股东净利润为103.95亿元人民币，上年同期为314.89亿元；期内新业务价值为280.21亿元，同比增长50.4%。6月末内含价值5，837.56亿元，较去年底增长4.2%，核心偿付能力充足率为298.32%。

**核心业务指标创新高**

国寿总裁林岱仁说，上半年总保费增长24.5%是靠期交保费和续期保费带动，改变过往靠新单拉动，令核心业务指标创上市以来新高。

面对安邦等新晋保险公司透过银保渠道迅速扩大规模保费争夺市场份额，林岱仁称，国寿会继续加大调整产品结构力度，在行业保持领先而不追求绝对规模，公司第二季开始分散销售，加大分红和保障性产品比例，适度做一些万能险以配合传统险的销售，并降低产品投资回报率。

林岱仁在分析员会议上提及，预期明年行业的保费增速要比今年低一些，因各大公司已开始加大结构调整力度，对短期理财产品加以控制。他并指出，国寿上半年已完成趸交保费全年目标，明年趸交保费的规模可能进一步压缩。

国寿H股周五午盘股价升幅一度扩大至3.6%，触及19.12港元；A股则收升0.09%，报21.56元。（完）