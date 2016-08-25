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中国财经 | 2016年 8月 25日 星期四 17:57 BJT

中国人寿中期净利同比下降67% 符合此前预期

路透香港8月25日 - 中国最大寿险企业--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)周四公布，今年上半年净利同比下降67%，符合此前预期，主要受累于投资收益下降以及传统险准备金折现率假设更新的影响。

据公告，国寿于2016年1-6月归属于母公司股东净利润为103.95亿元人民币，上年同期为314.89亿元；期内每股盈利0.36元。

公司称，上半年的新业务价值为280.21亿元，同比增长50.4%。6月末内含价值5,837.56亿元，较去年底增长4.2%，核心偿付能力充足率为298.32%。

上半年的净投资收益率为4.68%（上年同期4.37%），总投资收益率4.36%(上年同期9.06%）。

该公司此前发出盈利警告，预计今年上半年净利按年减少65-70%，大约94-110亿元。（完）

欲浏览于交易所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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