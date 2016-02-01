中国人寿A股午盘一度跌至逾14个月低位 去年盈利逊预期

中国去年四季度就业市场向好 过剩产能行业严峻形势缓解--智联
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透香港2月1日 - 中国最大寿险商--中国人寿(601628.SS)A股周一午盘一度跌至逾14个月低位，因此前预告去年净利同比增长5-10%，逊于市场预期。
国寿A股午盘一度跌5.7%，低探19.28元人民币，为自2014年11月以来低位。H股(2628.HK)盘中曾跌3.6%，低探18.1港元，继续守在18港元的30个月底部。
国寿上周五的公告称，预计2015年度净利按年增长约5-10%，即大约338-354亿元人民币；尽管投资收益增加，传统准备金折现率假设变动等精算假设的更新减少了部分本期利润。
投行瑞信的报告指出，国寿去年净利低于该行以及市场平均预测，第四季度净利更按年跌逾66%，因国内利率下降而要提高传统产品的准备金。
该行并称，未来利率将进一步下调，意味着寿险商利润可能继续受压，不过国寿今年初保费收入增长强劲，或有助提升新业务价值增长，故维持国寿H股目标价及投资评级不变。但认为同业中国太保(2601.HK)及中国平安(2318.HK)估值更具吸引力。（完）
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(记者 雷美珍； 审校 杨淑祯)
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