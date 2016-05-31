中人寿集团联合RXR收购曼哈顿写字楼 加强全球资产配置

路透上海5月31日 - 中国人寿保险集团周二称，旗下国寿投资控股公司以受托模式，联合美国领先不动产投资管理机构RXR及其他投资机构，完成收购曼哈顿美国大道1285标志性写字楼项目，总收购价格16.5亿美元。

中国人寿集团是中国人寿(601628.SS)(2628.HK)的母公司。据该集团提供的新闻稿，中人寿为该项目单一最大投资机构，RXR为该项目资产管理人，该项目的成功投资有助于巩固中人寿在全球资产配置和境外不动产投资的领先地位。不过新闻稿未透露中人寿的具体出资额等细节。

新闻稿指出，该大楼楼高39层，总面积约180万平方英尺，项目出租率100%，最大租户为UBS（瑞银集团）北美总部，租赁面积超过90万平方英尺，在完成项目收购同时，同步完成UBS续租到2032年；其余两个主力租户为一家大型律所和一家国际传媒集团的全球总部。

曼哈顿美国大道1285核心优质写字楼项目是纽约今年成交的最大的不动产投资项目之一，地处纽约曼哈顿中城核心区域，距时代广场和中央公园均只几百米距离，为曼哈顿地标性建筑之一。

新闻稿称，美国经济复苏态势明朗，美元资产价值凸显，纽约作为全球最重要的不动产市场之一，备受各国投资者的青睐。该项目的完成，优化了中人寿境外资产配置结构，提升了其境外资产配置能力，积累了不动产海外并购、融资、投资、运营、管理经验，为中国人寿继续加大海外优质资产配置打下良好基础。（完）