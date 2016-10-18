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中国财经 | 2016年 10月 18日 星期二 16:58 BJT

中国人寿预计第三季净利按年减约60% 因投资收益下降

路透香港10月18日 - 中国最大寿险公司--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)周二称，预计今年第三季度净利按年减少约60%，因投资收益下降。

这是国寿年内第三次盈利预警，按年跌幅与上半年基本相若，除了受累于股市下滑之外，亦受传统险准备金折现率假设更新的影响。

去年第三季，国寿录得净利23.48亿元人民币；其于去年首九月净利为338.37亿元。

国寿H股今天收升1.47%，报20.7港元；A股亦收升1%，报21.6元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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