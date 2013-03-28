中国人寿称保险产品定价改革应在银行利率市场化后推进

路透香港3月28日 - 按市值计全球最大寿险公司--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)董事长杨明生周四称，国内保险产品定价市场化改革乃必然趋势，但认为需要稳步推进，并待银行利率市场化后加以推进。

中国保监会去年已经明确商业车险费率改革方向，此前国内媒体报导指保监会就人身险的费率改革进行了小范围征求意见。

杨明生在记者会上称，在市场经济条件下，市场化乃必然趋势，不过银行利率还没市场化，保险产品费率改革应该随着银行利率市场化以及根据保险公司自身承受能力而加以推进。

“如果改革太快，欲速不达，我赞成稳步推进，采取措施建立价格形成机制。”他说。

根据上海证券报此前报导，人身险(寿险、健康险、养老险)费率改革将重点从放开产品定价利率着手，分四阶段逐步推进：开展普通型人身保险和专案挂钩保险产品的费率政策改革试点；配合税收递延养老保险等专案开展区域性试点；适时开展公司层面试点；进一步扩大试点范围，实现费率管制的全面放开。

目前人身险产品的预定利率不得超过年复利率2.5%，即是产品在定价时承诺给予客户的投资收益率。而保险公司的实际投资收益率一般高于预定利率，因而形成利润。

不过近年银行的理财产品给予客户的投资回报率高于保险产品，形成较大竞争压力。去年中国人寿的银保渠道新单保费收入按年下降18.5%。

杨明生表示，预期银保渠道的保费收入压力还会持续一段时间，不过国寿以个险业务为核心，并继续开发更多保障性产品，以提高整体价值和效益。

去年该公司反映新单盈利能力的新业务价值按年上升3.14%，内含价值则升15.28%。

国寿此前公布，去年净利同比下降40%，主要受累于资本市场持续低位运行，导致投资收益率下降和资产减值损失增加；不过因发行次级债，其偿付能力明显提升。

其H股今天收跌2.9%，报20.1港元；A股亦跌1.73%，报17.07元人民币。(完)

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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