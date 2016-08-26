中国人寿称海外不动产投资范围将分散至物流、零售、酒店等

路透香港8月26日 - 中国最大寿险企业--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)周五称，未来公司的海外不动产投资，将由办公楼分散至物流、零售和酒店。

该公司副总裁赵立军在记者会上表示，中国人寿目前的海外投资规模为76亿美元，占总资产的2%，其中不动产规模80-90亿元人民币，主要为办公楼，未来将分散至物流、零售、酒店等多业态。此外，公司亦关注非上市股权方面的投资。

国寿此前公布，2016年1-6月归属于母公司股东净利润为103.95亿元人民币，上年同期为314.89亿元；期内新业务价值为280.21亿元，同比增长50.4%。6月末内含价值5，837.56亿元，较去年底增长4.2%，核心偿付能力充足率为298.32%。（完）