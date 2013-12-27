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中国财经 | 2013年 12月 27日 星期五 17:52 BJT

中国人寿合资成立城市基建投资企业

路透香港12月27日 -中国最大寿险商--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)周五公布，与母公司以及独立第三方合伙成立城市基础建设投资企业，总投资50亿元人民币。

国寿于联交所的声明称，合伙人共7家企业，除了国寿及其母公司中国人寿集团、中国人寿财产保险之外，还有四名独立第三方--上海嘉定创业投资管理有限公司，上海嘉定工业区开发（集团）有限公司、上海国际汽车城（集团）有限公司以及中诚信托。

国寿表示，“预期本次交易有助于公司获得长期稳定的现金投资收益，改善资产负债配匹情况，并可以此为契机与上海市政府开展合作，支援保险主业的发展。”

全体合伙人认缴的出资总额为50亿元，国寿、中国人寿集团以及中国人寿财产险的出资比例分别为20%、25%及5%，嘉定创投、嘉定开发、国际汽车城以及中诚信托的出资比例分别为6%、9%、15%及20%。

实缴出资额达到20亿元可启动项目投资，嘉定创投担任执行事务合伙人，负责合伙企业的执行事务及投资运作。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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