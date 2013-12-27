中国人寿合资成立城市基建投资企业

国寿表示，“预期本次交易有助于公司获得长期稳定的现金投资收益，改善资产负债配匹情况，并可以此为契机与上海市政府开展合作，支援保险主业的发展。”

全体合伙人认缴的出资总额为50亿元，国寿、中国人寿集团以及中国人寿财产险的出资比例分别为20%、25%及5%，嘉定创投、嘉定开发、国际汽车城以及中诚信托的出资比例分别为6%、9%、15%及20%。