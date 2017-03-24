中国人寿今年将加大固收及非标投资 海外投资策略不变--高管

路透北京3月24日 - 中国最大的寿险公司--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)周五称，市场短期利率走高令债券收益率上扬，是固收投资的窗口期，今年将加大债券等固收产品的配置力度；初步判断年内A股不具备大幅走升基础，对权益类投资持审慎态度。

中国人寿高管在年度业绩发布会上并指出，2017年最重要的投资方向是非标及另类投资，以提高资产的久期及收益；海外投资的总体策略不会改变，但短期内将按照外汇管制的相关要求开展。

“去年四季度以来国债收益率呈上扬态势，短期（对资产配置）是重要的利好，”该公司副总裁赵立军称，“17年中国人寿有大量债券到期，目前是做固收投资的窗口期，我们从四季度开始就加大固收配置力度，拉长久期，这也有利于资产负债的配置和投资利息的稳定。”

中国人寿2016年年报数据显示，受利率下行及资本市场波动等因素影响，2016年公司总投资收益为1,081.51亿元人民币，同比下降22.8%。

从投资收益率来看，2016年总投资收益率为4.56%，上年为6.39%；2016年综合投资收益率为2.43%，较上年的7.38%大幅下降。

赵立军表示，去年投资收益率下滑主要来自资本市场因素：上半年A股市场剧烈波动，尤其是股市熔断后股票价格下降较为厉害，下半年则持续低位徘徊，导致当年实现的价差收入大幅下降。

“从估值等方面看，A股今年不具备大幅上扬的基础，对权益类投资持审慎态度，”他称，“17年最重要的是加大另类投资和非标资产投资，以前中国人寿在这块占比不是很高，也拉低了我们的收益率。”

中国人寿总裁林岱仁并补充道，今年将在多方面加强该公司投资能力建设。

“去年的投资资产已经达到24,000亿元，而我们今年需要再投资的资产有5,000多亿，投资能力对公司的盈利至关重要，”他称，“我们在市场化委托方面力度要加强。”

中国人寿公布年报业绩显示，2016年归属于股东的净利润为191.27亿元，同比下降44.9%；总保费收入4,304.98亿元人民币，同比增长18.3%。

**海外投资总体策略不变**

赵立军表示，中国人寿去年在海外投资取得了较好的投资效果，虽然近期国家出台的外汇管制措施，但其海外投资的总体策略不会变。

“中国大的格局是要走出去，要改革开放，未来的海外投资有利于我们投资多元化和投资收益（提高），总体的策略不会变，但短期国家有外汇管制的要求，将按国家要求开展我们的投资业务。”

他介绍称，中国的海外投资主要集中在三大领域：第一是第三方委托投资，目前规模有13亿美元；二是做金融资产及房地产方面的另类投资项目，“包括商业物流的资产包，这块整体投资项目的收益比较高，久期比较长，跟我们保险资金的契合度是非常高的。”

第三是一些直投业务，包括对非公开上市的私募股权投资基金的投资，对国际上较大的私募股权投资基金也采取跟投策略。

“其实我们现在境外投资领域也储备了一系列的项目，我们也在等待这样的机会继续加大投资力度。”赵立军称。

此外，中国人寿年报数据显示，根据保监会公布的2016年度寿险公司保费统计数据计算，中国人寿2016年市场份额约为19.9%，降至20%以下。

对此，林岱仁称，该公司不追求总保费的市场份额，但要保持行业第一；随着监管层加强对中小公司的监管力度，未来其市场份额或有一定上升。(完)