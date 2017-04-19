人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁 任期三年

路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司(1339.HK)周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。

现年52岁的缪建民此前为中国人寿(2628.HK)(601628.SS)非执行董事，并身兼母公司中国人寿集团副董事长、总裁。这次“空降”到人保，为接替涉嫌严重违纪而接受组织审查的王银成。[nL4T1G839N]

人保表示，缪建民的任期自获得中国保监会核准之日起算。（完）

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