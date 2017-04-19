人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁 任期三年

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司(1339.HK)周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
现年52岁的缪建民此前为中国人寿(2628.HK)(601628.SS)非执行董事，并身兼母公司中国人寿集团副董事长、总裁。这次“空降”到人保，为接替涉嫌严重违纪而接受组织审查的王银成。[nL4T1G839N]
人保表示，缪建民的任期自获得中国保监会核准之日起算。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。