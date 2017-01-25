中国人寿预计2016年净利按年下降40-50% 因投资收益下降等

路透香港1月25日 - 中国最大寿险公司--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)周三称，预计2016年净利按年下降40-50%，受累于投资收益下降等因素影响。

这是继新华保险(1336.HK)(601336.SS)后第二家内险股发布盈警。据公告，国寿去年度业绩减少另一原因是传统险准备金折现率假设更新带来的影响。

国寿于2015年度的净利为346.99亿元人民币，以此计算2016年度净利大约为173-208亿元。

国寿H股周三收跌0.7%，报21.35港元；A股亦跌0.69%，报25.81元人民币。（完）

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