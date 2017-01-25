中国人寿预计2016年净利按年下降40-50% 因投资收益下降等

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透香港1月25日 - 中国最大寿险公司--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)周三称，预计2016年净利按年下降40-50%，受累于投资收益下降等因素影响。
这是继新华保险(1336.HK)(601336.SS)后第二家内险股发布盈警。据公告，国寿去年度业绩减少另一原因是传统险准备金折现率假设更新带来的影响。
国寿于2015年度的净利为346.99亿元人民币，以此计算2016年度净利大约为173-208亿元。
国寿H股周三收跌0.7%，报21.35港元；A股亦跌0.69%，报25.81元人民币。（完）
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(记者 雷美珍；审校 屈桂娟)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。