中国人寿拟逐步加大海外投资比例 力保新业务价值稳定增长

路透香港8月28日 - 按市值计全球最大寿险商--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)周四称，该公司正在着手推进海外投资，未来拟逐步加大海外投资的比例；此外，公司会力保新业务价值稳定增长。

随着人民币升值预期减退，包括中国平安(2318.HK)(601318.SS)、中国太保(2601.HK)(601601.SS)在内的中资保险公司均有意加快海外投资步伐。

国寿现拥有1.97万亿元人民币投资资产，公司财务总监杨征在记者会上称，公司正在着手推进海外投资工作，初期金额相对可投资资产的绝对值不一定小，但比例不会很大。

“公司会逐步加大海外投资比例，但投资规模和投资类别，均没有制定有限制性的内部政策。”他说。

国寿已就境外市场委托投资，在全球范围内遴选投资管理人，布局全球资产配置。

于6月末，国寿的投资组合之中，固定收益类占比为90.12%，较去年末89.94%有所上升；权益类投资的比重由8.39%降至7.56%，当中股票的比例下降最为明显，由4.31%降至2.98%。

杨征表示，上半年主动调整股票仓位，以控制风险敞口，现在的持仓由于最近两个月国内股市回暖而自动抬升，但短时间内市场仍然波动，因此会继续因应市场客观情况调节仓位，并会尽量把握沪港通产生的结构性机会来提高投资收益水平。

中国人寿此前公布的中期净利和内含价值增长均好于市场预期，惟反映保单获利能力的新业务价值增长仅单位数，逊于主要竞争对手的双位数增幅。

国寿总裁林岱仁称，上半年新业务价值同比增长6.9%，主要由于公司在银保业务的比占较高，但与去年上半年0.1%及去年全年逾2%的增长相比，反映出业务结构明显优化，经营效益不断改善。

公司总精算师利明光称，目前难以确定下半年的新业务价值是否上升，但公司会努力使全年的新业务价值增长保持稳定。

国寿此前公布，今年上半年净利优于市场预期，按年增长14%至184.07亿元人民币，因精算假设变更令税前利润增加。期内新业务价值同比增长6.9%，期末内含价值较上年底升14.1%。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。