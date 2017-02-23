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时事要闻 | 2017年 2月 23日 星期四 17:37 BJT

中国人保总裁王银成涉嫌严重违纪 正接受组织审查--中纪委

路透北京2月23日 - 中国中央纪委监察部网站周四称，中国人民保险集团股份有限公司(1339.HK)党委副书记、副董事长、总裁王银成涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。

中纪委在其去年公布的2015年中央第三轮巡视的31家单位的反馈情况中称，人保集团存在企业特殊论思想，违反中央八项规定精神问题突出，领导干部因私出国（境）管理不严，有的重大投资决策未经集体研究，涉嫌利益输送，有的弄虚作假套取费用，利用保险资源为“小团体”谋利。

中国中共中央政治局此前召开会议称，反腐败斗争压倒性态势已经形成，全面从严治党的制度建设取得丰硕成果，推进标本兼治，表明“扎紧制度笼子”不是一句空话。2017年要持续形成高压态势，净化党内政治生态。

详情点击中纪委网站 here

(发稿 马蓉；审校 林高丽)

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