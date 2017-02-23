中国人保总裁王银成涉嫌严重违纪 正接受组织审查--中纪委

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透北京2月23日 - 中国中央纪委监察部网站周四称，中国人民保险集团股份有限公司(1339.HK)党委副书记、副董事长、总裁王银成涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
中纪委在其去年公布的2015年中央第三轮巡视的31家单位的反馈情况中称，人保集团存在企业特殊论思想，违反中央八项规定精神问题突出，领导干部因私出国（境）管理不严，有的重大投资决策未经集体研究，涉嫌利益输送，有的弄虚作假套取费用，利用保险资源为“小团体”谋利。
中国中共中央政治局此前召开会议称，反腐败斗争压倒性态势已经形成，全面从严治党的制度建设取得丰硕成果，推进标本兼治，表明“扎紧制度笼子”不是一句空话。2017年要持续形成高压态势，净化党内政治生态。
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(发稿 马蓉；审校 林高丽)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)