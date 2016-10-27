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中国财经 | 2016年 10月 27日 星期四 17:41 BJT

中国人寿首九月净利按年跌六成 受投资收益下降拖累

路透香港10月27日 - 中国最大寿险公司--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)周四宣布，今年首三季净利按年下跌六成，因受投资收益下降及传统险准备金折现率假设更新的影响。

截至9月末的今年首九个月，中国人寿净利为135.28亿元人民币，去年同期为338.37亿元。期内净利跌幅与公司此前发出盈警预测的相符。

公布业绩前，中国人寿H股今天收低1%，报19.8港元，其A股则跌0.32%，报21.58元人民币。（完）

欲浏览上市公司发布于上交所的业绩声明，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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