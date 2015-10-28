中国人寿第三季净利大跌74% 股市下挫拖累投资收益大减

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港10月28日 - 中国最大寿险商--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)周三公布，今年第三季净利按年大跌74%，因股市下挫拖累投资收益大减。
据公告，国寿于7-9月净利为23.48亿元人民币，上年同期则为91.46亿元；期内投资收益同比下降37%至182.26亿元，公允价值变动损益由正变负，亏49.66亿元。
公司于首9月净利338.37亿元，按年升23%，主要反映上半年业绩强劲。前三季度净投资收益率4.41%，总投资收益率6.88%。
分析师称，国寿第三季获利明显逊于其主要竞争对手中国平安(2318.HK)(601318.SS)，主要由于投资表现回异，尤其是股市下挫令国寿的证券投资收益大减，预料消息可能对公司短期股价带来压力。
大华继显分析师Edmond Law称，“国寿的保费增长与对手相若，然投资收入却有较大差距，此外，平安有非寿险业务利润支撑。”
展望第四季，如果A股继续回稳，分析师预料保险公司的投资表现分歧将会缩小。
为了分散投资，国寿公布，与国寿投资控股签订新一期另类投资委托投资管理协议，有效期自2016年1月1日起至2017年6月30日，截至本协议终止时委托投资金额将不超过2,500亿元或等值外币，其中2016年新增最多1,000亿元，2017年上半年新增不超过500亿元。委托资产包括股权、不动产及相关金融产品、类证券化金融产品。
尽管第三季中国股市沪综指.SSEC大跌29%，期内平保的投资收益仍按年增长13%，并带动季度净利升32%。
国寿H股今天收跌1.46%，报30.35港元；其A股亦跌2.6%，报26.89元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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