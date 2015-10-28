中国人寿第三季净利大跌74% 股市下挫拖累投资收益大减

路透香港10月28日 - 中国最大寿险商--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)周三公布，今年第三季净利按年大跌74%，因股市下挫拖累投资收益大减。

据公告，国寿于7-9月净利为23.48亿元人民币，上年同期则为91.46亿元；期内投资收益同比下降37%至182.26亿元，公允价值变动损益由正变负，亏49.66亿元。

公司于首9月净利338.37亿元，按年升23%，主要反映上半年业绩强劲。前三季度净投资收益率4.41%，总投资收益率6.88%。

分析师称，国寿第三季获利明显逊于其主要竞争对手中国平安(2318.HK)(601318.SS)，主要由于投资表现回异，尤其是股市下挫令国寿的证券投资收益大减，预料消息可能对公司短期股价带来压力。

大华继显分析师Edmond Law称，“国寿的保费增长与对手相若，然投资收入却有较大差距，此外，平安有非寿险业务利润支撑。”

展望第四季，如果A股继续回稳，分析师预料保险公司的投资表现分歧将会缩小。

为了分散投资，国寿公布，与国寿投资控股签订新一期另类投资委托投资管理协议，有效期自2016年1月1日起至2017年6月30日，截至本协议终止时委托投资金额将不超过2,500亿元或等值外币，其中2016年新增最多1,000亿元，2017年上半年新增不超过500亿元。委托资产包括股权、不动产及相关金融产品、类证券化金融产品。

尽管第三季中国股市沪综指.SSEC大跌29%，期内平保的投资收益仍按年增长13%，并带动季度净利升32%。

国寿H股今天收跌1.46%，报30.35港元；其A股亦跌2.6%，报26.89元。（完）

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