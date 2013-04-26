中国人寿首季净利同比增近八成

路透香港4月26日 - 中国最大寿险商--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)公布，今年首季净利同比增长79%，主要得益于投资市场回稳令资产减值损失大幅减少；其H股周五早盘初段涨逾3%。

该公司在联交所一份声明中称，1-3月季度净利为100.77亿元人民币，去年同期56.25亿元。每股盈利0.36元。

期内，该公司根据市场情况，加强投资主动操作，同时加大固定收益类投资的资产配置，使投资收益按年增加37%至260.94亿元。

“同期符合减值条件的权益类投资资产减少，因而令资产减值损失按年减少89%至8.47亿元。”中国人寿表示。该公司首季度的净投资收益率为4.25%，总投资收益率为5.82%。

投行瑞信的报告称，国寿首季业绩基本符合该行预期，保费收入按年下跌2%反映出国内银保和代理的经营环境依然严峻，退保金创历史新高且较一年前增加一倍，不过被较低的赔付所抵销部分不利影响。

该行分析师Arjan van Veen并指出，“虽然国内股市持平，但受权益类投资的公允价值上升带动，国寿的帐面值仍录得5%升幅。”该行维持国寿H股投资评级为“中性”及目标价24港元。

香港时间9:42，国寿H股升2.67%，报21.15港元，稍早一度涨3.64%至21.35港元；并跑赢大市恒生指数.HSI0.97%升幅。(完)

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(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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