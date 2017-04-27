中国人寿首季净利增长17% 因业务结构改善及投资收益增加

路透香港4月27日 - 中国最大寿险企业中国人寿(2628.HK)601628.ss周四公布，今年首季净利同比增长17%，因业务结构改善及投资收益增加。

据公告，该公司于2017年1-3月净利为61.49亿元人民币，上年同期则为52.51亿元；营业收入2,717亿元，增长24%。

国寿表示，一季度核心业务实现较快增长，保费收入达2,462亿元，同比增长22.1%；续期保费达1,127亿元，升51.6%，增速创2003年来新高。

此外，公司业务结构在高水平上持续优化，进一步压缩趸交业务，首年期交保费在长险新单保费中的占比达49.85%，同比增长5.45个百分点。

期内的投资资产配置结构持续优化，期内净投资收益率为4.68%，总投资收益率为4.53%，同比增加0.84个百分点。（完）

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