中国人寿首季净利增长17% 因业务结构改善及投资收益增加

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透香港4月27日 - 中国最大寿险企业中国人寿(2628.HK)601628.ss周四公布，今年首季净利同比增长17%，因业务结构改善及投资收益增加。
据公告，该公司于2017年1-3月净利为61.49亿元人民币，上年同期则为52.51亿元；营业收入2,717亿元，增长24%。
国寿表示，一季度核心业务实现较快增长，保费收入达2,462亿元，同比增长22.1%；续期保费达1,127亿元，升51.6%，增速创2003年来新高。
此外，公司业务结构在高水平上持续优化，进一步压缩趸交业务，首年期交保费在长险新单保费中的占比达49.85%，同比增长5.45个百分点。
期内的投资资产配置结构持续优化，期内净投资收益率为4.68%，总投资收益率为4.53%，同比增加0.84个百分点。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。