（更正）中国人寿2016年净利润同比下降44.9% 总保费收入增长18.3%（3月23日）

(更正：内文首段“4.304.98亿元”有误，应为“4,304.98亿元”)

路透北京3月23日 - 中国最大的寿险公司--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)周四公布业绩，2016年归属于股东的净利润为191.27亿元人民币，同比下降44.9%；总保费收入4,304.98亿元人民币，同比增长18.3%。

该公司2016年年报指出，董事会建议分派2016年年度股息总额67.84亿元，每股股息0.24元（税前），上年为每股0.42元。2016年度合并财务报表不反映上述应付股息。

年报并显示，受利率下行及资本市场波动等因素影响，2016年公司总投资收益为人民币1,081.51亿元，同比下降22.8%。

年报称，本报告期内，本公司已实现净保费收入4,262.30 亿元人民，同比增长17.6%，成为中国首家、也是唯一一家保费规模超过4,000亿元人民币的保险公司。公司市场份额约为19.9%，为行业第一。

中国人寿此前称，预计2016年净利按年下降40-50%，受累于投资收益下降等因素影响。 （完）

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