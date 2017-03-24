（更正）中国人寿2016年净利润同比下降44.9% 总保费收入增长18.3%（3月23日）

房地产信托业务纳入银监重点检查 或影响房产企业融资--消息
路透上海5月24日 - 中国房地产企业借道信托融资料继续收紧。三位消息人士周二晚间透露，银监会日前发文将开展房地产信托业务纳入今年现场检查要点，重点查是否存在规避房地产贷款监管要求变相开展相关业务和股+债”项目中是否存在不真实的股权或债权等。
(更正：内文首段“4.304.98亿元”有误，应为“4,304.98亿元”)
路透北京3月23日 - 中国最大的寿险公司--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)周四公布业绩，2016年归属于股东的净利润为191.27亿元人民币，同比下降44.9%；总保费收入4,304.98亿元人民币，同比增长18.3%。
该公司2016年年报指出，董事会建议分派2016年年度股息总额67.84亿元，每股股息0.24元（税前），上年为每股0.42元。2016年度合并财务报表不反映上述应付股息。
年报并显示，受利率下行及资本市场波动等因素影响，2016年公司总投资收益为人民币1,081.51亿元，同比下降22.8%。
年报称，本报告期内，本公司已实现净保费收入4,262.30 亿元人民，同比增长17.6%，成为中国首家、也是唯一一家保费规模超过4,000亿元人民币的保险公司。公司市场份额约为19.9%，为行业第一。
中国人寿此前称，预计2016年净利按年下降40-50%，受累于投资收益下降等因素影响。 （完）
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(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
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