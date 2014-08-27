中国人寿与新奥能源证实拟参与中国石化销售公司引资（更新版）

(新增新奥能源和复星国际的言论)

路透香港8月27日 - 中国人寿(2628.HK)(601628.SS)与新奥能源(2688.HK)周三分别证实，拟参与中国石化(0386.HK)(600028.SS)旗下销售公司的引资。同时，复星国际(0656.HK)董事长郭广昌亦对该项资产表示“积极关注”。

国寿在联交所的声明称，拟参与中国石化销售公司的引资。新奥能源亦表示，其一家成员公司今天已呈交认购中石化销售公司新股份的有条件具约束力要约。

但两间公司均强调，仍未就潜在投资签订任何最终协议，参与引资一事具有不确定性。

上述声明证实了路透此前的报导。据知情人士上周透露，加拿大零售商Alimentation Couche-Tard(ATDb.TO)、腾讯控股(0700.HK)、中国人寿、新奥能源(2688.HK)、复星国际等企业已进入下一轮竞投名单，角逐收购中石化销售公司的160亿美元少数股权。

复星国际董事长郭广昌在今早的业绩记者会上，没有正面回应公司是否有意参与中石化销售公司增资扩股计划，他只表示，复星国际的投资策略之一在于国企改革，尤其是金融国企进行混合所有制带来的机遇。

“从这个角度来讲，对中石化肯定是积极关注。”他说。

作为中国新一轮国企改革的先行者，中石化于今年2月启动旗下油品销售业务重组、引入社会和民间资本实现混合所有制经营的计划，拟通过增资扩股方式出让最多30%股权，目标于9月底前落实战略投资者名单。

中石化销售公司2013年净利为251亿元人民币(约合41亿美元)，拥有3万座加油站、8,000万加油卡客户和2.3万家易捷便利店。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here)

(记者 雷美珍；审校 张喜良/曾祥进)

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