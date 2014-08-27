中国人寿称拟参与中石化销售公司引资 尚未订立任何协议

（重发）今年改革重点扎实有效去产能 因城因地因层施策去库存--发改委
路透北京4月28日 - 2017年中国全国经济体制改革工作会议日前召开。国家发改委网站刊登会议新闻稿指出，今年要突出抓好牵一发动全身的改革，首先是扎实有效去产能，其次是因城因地因层施策去库存，把去库存和促进人口城镇化结合起来。
路透香港8月27日 - 中国最大寿险商--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)周三称，拟参与中国石化(0386.HK)(600028.SS)旗下销售公司的引资。
国寿在联交所的声明并称，“本公司并未就上述拟议交易订立任何协议，而参与引资一事具有不确定性。”
此声明证实了路透此前的报导。据知情人士上周透露，加拿大零售商Alimentation Couche-Tard(ATDb.TO)、腾讯控股(0700.HK)、中国人寿、新奥能源(2688.HK)等企业已进入下一轮竞投名单，角逐收购中国石化销售公司的160亿美元少数股权。
中石化计划2014年底之前出售旗下销售公司最多30%的股权。中石化销售公司2013年净利为251亿元人民币(约合41亿美元)，拥有3万座加油站、8,000万加油卡客户和2.3万家易捷便利店。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透北京4月28日 - 2017年中国全国经济体制改革工作会议日前召开。国家发改委网站刊登会议新闻稿指出，今年要突出抓好牵一发动全身的改革，首先是扎实有效去产能，其次是因城因地因层施策去库存，把去库存和促进人口城镇化结合起来。
路透香港4月28日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油周四公布，今年首季扭亏为盈，得益于油价上升，惟炼油业务利润降逾四成。
路透北京4月28日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行周四晚间公布，2017年第一季度实现归属于股东的净利润为700.12亿元人民币，同比增长3.03%；当季末，不良贷款率为1.52%，与去年末持平。