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中国财经 | 2014年 8月 27日 星期三 18:31 BJT

中国人寿称拟参与中石化销售公司引资 尚未订立任何协议

路透香港8月27日 - 中国最大寿险商--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)周三称，拟参与中国石化(0386.HK)(600028.SS)旗下销售公司的引资。

国寿在联交所的声明并称，“本公司并未就上述拟议交易订立任何协议，而参与引资一事具有不确定性。”

此声明证实了路透此前的报导。据知情人士上周透露，加拿大零售商Alimentation Couche-Tard(ATDb.TO)、腾讯控股(0700.HK)、中国人寿、新奥能源(2688.HK)等企业已进入下一轮竞投名单，角逐收购中国石化销售公司的160亿美元少数股权。

中石化计划2014年底之前出售旗下销售公司最多30%的股权。中石化销售公司2013年净利为251亿元人民币(约合41亿美元)，拥有3万座加油站、8,000万加油卡客户和2.3万家易捷便利店。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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