中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东

路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司(600578.SS)周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿(2628.HK)(601628.SS)成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。

京能电力以63.9亿元估值向母公司京能集团收购京能煤电100%股权，其中以3.89元/股价格向京能集团增发14.117亿股，并支付现金9亿元。同时按4.18元/股价格向中国人寿增发7.177亿股，募集配套资金，募集资金将优先用于支付购买资产的现金对价，剩余部分用于京能热电项目投资。

此次中国人寿分别通过两个保险产品帐户参与认购京能电力股份，加上其及控股子公司中国人寿资管公司原先的少许持股，中国人寿目前持有京能电力约10.84%股份，成为后者第二大股东。

中国人寿称，本次增持京能电力股份，主要因为看好该公司未来发展前景，期望获得投资收益。

据中国证券报周二报导，中国人寿相关人士如此解释入股京能电力的缘由：首先，保险资金由于其本身特性，决定了在资金运用上要坚持稳健审慎、服务主业、长期投资、价值投资以及资产负债匹配管理等原则。京能电力所属电力公用事业具有收益稳定、现金流良好的特征，与保险资金期限长、追求稳定回报的风险收益特性十分匹配。

其次，从电力行业发展来看，受制于用电需求增速放缓、装机容量快速增长、电价下调以及煤炭价格高位等多重打击，电力行业目前处于阶段性低谷。但作为国民经济基础性行业，长期看仍具有良好发展前景，特别是随着国家供给侧改革的深入，相关重大举措陆续出台，今年电力行业触底迹象明显，一些周期性行业的复苏有非常明确的示范性。

京能电力周一收报4.67元，过去一个月累计上涨8.6%。（完）