中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东

新闻稿：穆迪将中国评级从Aa3下调至A1 展望从负面调整为稳定
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司(600578.SS)周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿(2628.HK)(601628.SS)成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
京能电力以63.9亿元估值向母公司京能集团收购京能煤电100%股权，其中以3.89元/股价格向京能集团增发14.117亿股，并支付现金9亿元。同时按4.18元/股价格向中国人寿增发7.177亿股，募集配套资金，募集资金将优先用于支付购买资产的现金对价，剩余部分用于京能热电项目投资。
此次中国人寿分别通过两个保险产品帐户参与认购京能电力股份，加上其及控股子公司中国人寿资管公司原先的少许持股，中国人寿目前持有京能电力约10.84%股份，成为后者第二大股东。
中国人寿称，本次增持京能电力股份，主要因为看好该公司未来发展前景，期望获得投资收益。
据中国证券报周二报导，中国人寿相关人士如此解释入股京能电力的缘由：首先，保险资金由于其本身特性，决定了在资金运用上要坚持稳健审慎、服务主业、长期投资、价值投资以及资产负债匹配管理等原则。京能电力所属电力公用事业具有收益稳定、现金流良好的特征，与保险资金期限长、追求稳定回报的风险收益特性十分匹配。
其次，从电力行业发展来看，受制于用电需求增速放缓、装机容量快速增长、电价下调以及煤炭价格高位等多重打击，电力行业目前处于阶段性低谷。但作为国民经济基础性行业，长期看仍具有良好发展前景，特别是随着国家供给侧改革的深入，相关重大举措陆续出台，今年电力行业触底迹象明显，一些周期性行业的复苏有非常明确的示范性。
京能电力周一收报4.67元，过去一个月累计上涨8.6%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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