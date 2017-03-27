中国等国解除对巴西肉类的进口禁令

路透巴西利亚/北京3月25日 - 中国周六解除对巴西进口肉类的禁令，因巴西当局澄清了其卫生检查官员被指受贿的警方调查细节，这表明巴西总统特梅尔(Michel Temer)阻止调查带来影响的努力取得胜利。

中国是巴西肉类最大消费国，其周六取消禁令的同时，埃及和智利也取消了进口禁令，从而有望结束巴西肉类出口危机。上周巴西猪肉和家禽肉出口额下降五分之一。

巴西警方3月17日宣布BRF (BRFS3.SA)和JBS (JBSS3.SA)以及另外二十几家规模较小的肉类加工企业涉嫌买通检验人员和政客，使其加工变质肉和出口带有沙门氏菌的肉类的行为瞒天过海。此后数个巴西肉类主要进口国发布进口禁令。

肉是巴西第三大出口品，仅次于大豆和铁矿石。巴西去年出口了大约135亿美元的鸡肉、牛肉和猪肉产品。

巴西农业部长马吉(Blairo Maggi)欢迎中国的决定，称政府仍禁止与警方调查直接相关的21个肉类加工厂的出口。

官员们称，向中国出口的21个工厂中只有一个是JBS旗下Seara Alimentos Ltda所有。JBS是全球最大的肉类加工企业。

JBS强烈否认存在不当行为，称其遵守严格的质量标准。

中国的两位消息人士证实，仍保留对Seara工厂以及警方调查相关的七位检疫专家批准的肉品进口禁令。

智利周六表示，解除对巴西肉类进口禁令，但21个涉嫌违规的工厂除外。埃及也在暂停两天后恢复进口。

韩国在对巴西BRF鸡肉进口禁令实施一天后，已在周二解禁。

中国的决定非常重要，因为其去年消费约17.5亿美元巴西进口肉类。(完)