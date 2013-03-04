中国或建立单一监管机构负责食品药品安全问题－报载

路透3月4日 - 南华早报周一报导称，中国可能设立单一机构负责食品安全和药品的监管，以简化复杂的监管体系。此前中国爆出一连串食品污染和假药丑闻。

报导称，这一部级机构的设立将在周二起召开的全国人民代表大会上获得批准，并取代原先由多达13个政府机构组成的监管体系，职能与美国食品药物管理局(FDA)类似。

学者和食品安全专家抱怨称，多头监管存在盲点且职能重叠，也间接导致消费者对中国大陆的食品与药品行业缺乏信心，尽管中国政府曾针对被污染奶粉和假药等问题大张旗鼓地开展全国性打击行动。

南华早报援引未具名消息人士的话称，建立单一监管机构的计划还可能进行最后的修改，最终可能只负责食品安全问题。

该报表示，中国国家食品药品监督管理局(SFDA)主要负责药品、保健食品、医疗器械和化妆品管理的政策与计划制定，卫生部主要掌管食品安全，其他机构负责包装和动物保健等领域。

报导并补充道，国家食品药品监管局于2003年成立，是国务院直属的部级机构；不过在发生一连串腐败丑闻并牵涉几名官员后，于2008年被降级并划归卫生部管理。(完)

(编译 徐文焰; 审校 丁琦)

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