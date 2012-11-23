中国将限制利用死囚器官移植活动

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透北京11月22日电---中国卫生部副部长黄洁夫周四表示，中国将在两年内限制对死囚器官移植的使用。
根据卫生部的说法，中国每年有近150万人需要器官移植，但只有1万人如愿。其中很多器官取自死刑犯。
权利组织指控中国在未征得死囚同意的情况下获取其器官，中国对此否认。
新华社援引黄洁夫的话报导称，自2010年3月以来，人体器官捐献试点工作已收到逾1,200个捐献器官。
中国卫生部与红十字会於2010年3月启动人体器官捐献试点工作。
新华社称，该项目意味着中国人体器官移植将在一至两年内取消对死刑犯器官捐献的依赖。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。
路透巴黎3月2日 - 法国保守派总统候选人菲永(Francois Fillon)的支持率周四进一步下滑。上日有报道指出，他因不当使用公共资金的指控而面临正式调查。