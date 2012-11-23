中国将限制利用死囚器官移植活动

路透北京11月22日电---中国卫生部副部长黄洁夫周四表示，中国将在两年内限制对死囚器官移植的使用。

根据卫生部的说法，中国每年有近150万人需要器官移植，但只有1万人如愿。其中很多器官取自死刑犯。

权利组织指控中国在未征得死囚同意的情况下获取其器官，中国对此否认。

新华社援引黄洁夫的话报导称，自2010年3月以来，人体器官捐献试点工作已收到逾1,200个捐献器官。

中国卫生部与红十字会於2010年3月启动人体器官捐献试点工作。

新华社称，该项目意味着中国人体器官移植将在一至两年内取消对死刑犯器官捐献的依赖。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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