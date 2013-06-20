中国资金深陷泥沼央行不为所动 市场盼其放水梦未醒

* 资金面进一步恶化，央行则坚持地量央票发行

* 央行不断传递不愿主动放松流动性的信号

* 预期下周资金困境再升级，市场热盼央行施援

* 但预计监管层短期内不会考虑降准

作者 康熙泽

路透北京6月20日 - 紧绷的银行间资金面本周更是陷入空前惨烈的境地，不过中国央行仍铁定心肠不援手，并以两次抛出地量央票发行，向市场明确传递不愿主动放松流动性的信号。

从操作连续性的角度考虑，受访人士预期下周公开市场操作仍将延续端午假期后的基调。但年中效应、企业分红等因素叠加，资金供需失衡严重性仍可能加剧，苦苦挣扎的机构对于央行动用逆回购或SLO等工具放水的热盼并未被本周的冷水完全浇灭。而对于调降存款准备金率，他们普遍认为短期料难推出。

“银行间流动性问题可能是央行面临的多个问题之一，其他一些积累下来的问题，如资金空转，M2高企等，是央行急需解决的。考虑到未来的通胀上升风险，和高层对经济下滑容忍度的提高，央行很难主动放松。”广发银行高级交易员颜岩表示。

招商银行金融市场部分析师刘俊郁补充认为，从央行的观察角度，可能是认为整体资金面是能够满足需求的，所以对于当前的紧张情况希望市场自己自发调节，而不愿意出手干预。

数据显示，过去5个月商业银行信用膨胀非常厉害，社会融资规模同比多增3万亿元。此外，中国5月末广义货币供应量(M2)同比增长15.8%，远高于13%的政府目标。

而观察近期监管层的多次表态也为央行公开市场操作行为提供了支撑。中国国务院周三召开常务会议称，要把稳健的货币政策坚持住、发挥好；优化金融资源配置，用好增量、盘活存量，更有力地支持经济转型升级。

中国银监会主席尚福林日前也表示，要注意防范不符合实体经济真实需求的“金融创新”，防止资金自我循环以及监管套利行为，确保信贷资金流入实体经济。

公告显示，今日央行公开市场招标发行了20亿元人民币的三个月期央票，参考收益率仍持稳在2.9089%；同期无正回购操作。由此测算，本周央行通过公开市场净投放280亿元。

欲浏览最近半年来中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选(r.reuters.com/dan98t)

**市场仍存央行放水期盼**

从操作连续性的角度考虑，受访人士预期下周公开市场操作维持端午假期后地量央票发行或者暂停观望的可能性稍大。

但不能忽视的客观情况是，下周将为本月最后一个工作周，年中效应、理财资金到期以及企业分红等等因素叠加影响，有业内人士比喻，如果给当前资金面情况打60分，那下周就可能只有30分，所以如果届时市场波动过大，甚至存在系统性风险爆发可能，届时央行或不得不动用逆回购等工具相救。

“下周预计央行继续发行央票或什么都不做。不过要是到时(质押式)回购利率波动更大，市场大面积头寸难平，那预期央行将运用逆回购注入流动性。”颜岩称。

据路透统计，下周央行公开市场仅有250亿元正回购到期资金回流银行间市场，同期无央票到期。

自5月下旬起，银行间市场资金即开始出现紧张迹象，此后事态不断升级，流动性困境迟迟不见改善，今日更是空前恶化。隔夜和七天期等质押式回购盘中均创下至少逾10年来新高。

周四稍早进行的中国财政部六个月期国库现金定期存款招标，中标利率跳升至6.50%，不仅创下15个月来同期限品种利率高点，且已与同业存款的利率水平相当，显示银行求钱若渴不计成本。

而现券和人民币利率互换市场亦受此拖累，近期收益率连续走高。一银行交易员对于周四早盘感慨道，“早晨现券太可怕了，只要有买盘出来就被点，我进银行间这么多年，还没见过这样的情况呢！”

此外，紧张的资金面已经不仅影响到银行间市场，据路透周三报导称，本周上海保税仓库的铜库存或者定于6月抵达的船货，大多成交价为较现货LME期铜价格每吨溢价160美元，同时有越来越多的卖家更是要求溢价约170美元，为2009年上半年来最高水平。数年来铜进口在中国一直被当作融资手段。

不过也有分析人士泼出冷水。北京一券商分析师就表示，央行观测各家银行备付水平，如果其认为资金紧张还是结构性的，那可能就还是不会出手援助。

申银万国证券最新报告测算称，5月底和6月底全部金融机构超额储备率预计约1.23%和1.47%，均低于3月末2.0%的水平。

而针对短期调整存款准备金率的可能性，多数受访者认为，有客观需求，但预计监管层短期内不会考虑。银河证券最新报告指出，预计央行短期内(6月份)不会采取降准的动作，否则货币市场对政策预期容易重新回到宽松，央行希望传递注重风险控制等意图会前功尽弃。

颜岩称,短期降准的可能性不大。他认为降准的前提应该是基础货币投放大量减少，比如资本流出。

**回购利率一定程度抬升或为监管乐见**

流动性紧绷推银行间质押式回购利率一路飙升，有交易人士猜测，面对美联储表态称今年可能缩减刺激计划，或许监管层乐见市场利率中枢较之前有所抬升，以一定程度起到避免后市资金大量流出的情况。

“FED(美联储)退出QE，必然(美国金融市场)利率要升，我们抢先一步把利率升升，国内可能经不起大量资本出逃。不过也只是一个猜想，我想更大的可能央行还是看到了银行体系的风险。”上海一银行交易员称。

不过一外资银行外汇交易主管认为，当前人民币升值预期已经大幅减弱，供求面还将逐步发生变化，后期应该不会像上半年这样单边结汇，而是会相对平衡一些。

“金融机构和央行的外汇占款会明显趋向中性，也就是大幅下降，后期会比较小，甚至不排除出现负值。但我觉得资金不会出现大量撤离，只是总体趋向平衡。”他说。

伯南克周三表示，美国经济扩张的强劲程度可以使美联储今年晚些时候开始减缓购债计划，目标是到2014年中结束购债。不过他还指出，如果经济状况恶化，美联储将停止缩减购债规模。

以货币市场风向指标意义的七天回购利率为例，今年1月至5月下旬期间，其加权平均利率波动区间约在2.4862%-4.9876%，但自5月28日起该品种价格高歌猛进，从3.5423%升至昨天收盘时的8.2624%。

自端午节前，中国银行间货币市场开始拉起流动性警报，回购利率飙升，市场哀声一片。在此情况下，节后首周(上周)央行罕见暂停公开市场操作收手观望，当周虽因此录得920亿元人民币的净投放，但并未完全缓和资金面，困局未解。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) --

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票 （周二） 20

（周四） 20

央票到期 180

正回购到期 140

逆回购到期 --

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净投放 280(完)

(审校 林高丽)

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