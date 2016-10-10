调查：中国10月资金面无碍 料利率债窄幅波动低评信用债滞后调整

作者 徐永

路透上海10月10日 - 2016年第十期汤森路透中国固定收益市场展望预期，中国央行10月维持基准利率和准备金率不变。中国经济数据稳中显好，经济增长虽有产能过剩及债务率高企等问题，但仍处于合理区间，不过部分城市前期房地产价格增长过快，人民币汇率贬值压力未消，中国央行稳健货币政策料将持续，债市10月预期窄幅震荡，而年底需关注房地产投资下滑给经济带来的压力及债市投资机会。

全球经济增长依然疲弱，经济低迷并增加了贸易保护主义及地缘政治紧张，美国上半年经济表现曾拖累发达经济体的整体表现，不过美国物价、就业仍处于改善通道，12月加息概率较高；德意志银行危机继续拖累欧洲银行整体表现，欧洲央行刺激政策可能会持续，不过英国脱欧后的经济表现好于预期，德国经济也继续稳步增长；日本央行调整了货币政策调控方式，不过消费税的推迟及政府支出对经济形成了支撑，但日圆升值对日本经济的负面影响仍不容忽视。

回顾9月中国债市，8月下旬起利率债短暂调整后，9月关键期限利率债除10年国开外，收益率整体变动不大，部分期限小幅下行，超长期利率债表现更加突出；信用债短端特别是高等级调整幅度相对较大，中长端信用债收益率仍保持了下行。

展望10月，参与机构对资金面整体比较乐观，隔夜和七天的资金利率预期下行，但三个月期限即年末的SHIBOR值相对谨慎；对利率债收益率的变化幅度预期不大，国债和国开债关键期限变化区间在-1到2BP之间，10年国开债月末收益率预计将上升2个BP。

对信用债的预期出现分化，9月经历过调整的短端品种预期转为乐观，AAA和AA评级1年期品种的收益率预期会分别下降5和3个BP；中长端尤其是低等级品种则可能会出现滞后调整，3年和5年AA评级中票收益率均预期会上涨5个BP。

调查结果显示，几乎所有参与机构认为，央行四季度期间会维持一年期存款基准利率在1.5%不变。

另外，所有参与机构预期10月大型存款类机构法定存款准备金率会维持在现有水平；年末前的降准预期比例略逾一成。

10月全月银行间存款类机构隔夜质押式回购加权平均利率和七天期该利率，以及三月期Shibor的预测均值分别为2.1325%、2.3717%和2.8044%，分别较9月全月实际均值变化-3个基点(bp)、-4个bp和1个bp，参与机构对短期资金面整体较为乐观，但央行公开市场拉长资金投放期限，对长期资金利率略显谨慎。

展望结果显示，参与机构对中央国债登记结算公司国债、国开债及AAA与AA评级中短期票据的到期收益率估值，10月末预测均值较9月底实际值变化幅度在-5到5BP之间，利率债收益率预期变化整体不大；9月信用债短端有所调整，本期短端转为看好；9月收益率继续下行的低等级中长端信用债，本月则可能有调整压力。

参与机构预期中国10月末10年期国债收益率估值为2.73%，与上月末持平。

2016年第十期展望调查共有77家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等29家。

证券类参与机构为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等20家；险资类参与机构有人寿资产等12家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构16家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。本期调查共涉及八大系列25个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，CPI、人民币兑美元即期汇率以及国债、国开债和信用债收益率等，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)