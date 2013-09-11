中国白酒风光不再 酒厂利润承压

路透上海9月11日（记者 Adam Jourdan） - 白酒曾被誉为中国红军长征胜利的“功臣”之一，而随着中国打击铺张浪费，而今白酒的市场前景蒙阴。

数十年来，贵州茅台(600519.SS)和五粮液(000858.SZ)等知名酒厂利润率丰厚，一度令苹果(AAPL.O)都望尘莫及，这在一定程度上得益于公款消费。

而一瓶高端白酒价格超过300美元，成了眼下中国政府打击铺张浪费的目标。

上周，贵州茅台公布上半年获利增长为2001年以来最疲弱。汤森路透SmartEstimates数据显示，今年贵州茅台的利润增长料为其上市以来最差。同业五粮液也处境艰难，分析师预计其2013年获利增长为2005年以来最为缓慢。

贵州茅台不愿评论其获利以及未来的计划。五粮液一名官员则匿名表示，公司正将注意力从政府和军方渠道，转向更广大的消费者市场。

白酒风光不再，意味着现在不得不去争取以前不熟悉的客户群。在中国，三十多岁的人饮酒最频繁，而这个年龄段的人并不热衷于白酒。此外，日本Choya Umeshu生产的梅酒和保乐力加(PERP.PA)的芝华士威士忌等进口酒在中国大受欢迎。

“好白酒太贵，我喝不起；差白酒劲儿太大，而且喝了伤身体。”26岁的上海建筑工程师徐春晖（音译）说，他爱喝威士忌。

白酒价格大跌，对酒厂的利润率形成冲击。去年还卖一瓶2,000元的茅台，上周在酒仙网差不多一半价钱就能买到。

波士顿咨询公司董事总经理叶永辉（Waldemar Jap）指出，以前茅台消费主要是通过政府渠道、VIP客户和军队渠道。

他指出，大众高端市场的利润率要低得多，因此这些白酒厂家过去的好日子一去不复返了。

贵州茅台3月当季净利润率52.7%，汤森路透SmartEstimates数据显示，分析师预计贵州茅台全年净利润率为49.9%。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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