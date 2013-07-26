中国首批淘汰落后产能名单“有新意” 或打响化解产能过剩第一枪

作者 李文科

路透北京7月26日 - 这一次，中国或将真正打响一场化解产能过剩矛盾的战役。在继铝行业规范条件之后，中国工信部最新公布今年首批淘汰落后产能企业名单更细化，更具操作性，或打响中国化解产能过剩战役的“第一枪”。

此次淘汰落后产能政策被业界寄予厚望，因为和之前铅、铝等分行业出台产业政策不同，此次淘汰落后名单透露出一定新意，包括涉及众多产能过剩行业，直接具体到相应的公司，且具明需淘汰的规模，执行时间亦相当明确等等。

尽管中国政府此前多次出台政策淘汰落后化解产能过剩，最后效果甚微，亦引发此次政策执行效力遭受质疑，但业界人士和专家提到，这一次或许有所不同，当前新政府提出“底线思维”推动改革，并决意容忍经济增速放缓，以通过化解产能过剩促产业升级和结构调整，此次新政或正是良好的开端。

“以后会有更多的淘汰落后产能名单被公布，...此次如此细致的淘汰落后名单显示，政府这次行动是非常严肃的，意在经济结构的调整，且为容忍必要的阵痛亦做好了准备。”野村证券首席经济学家张智威指出。

他还在报告中强调，政府此举进一步证实其此前的判断，即中国在2013年不可能出台更激进的刺激经济的政策，中国经济增速在第三季度可能下滑至7.4%，第四季度继续下滑至7.2%，并在2014年下滑至6.9%。

“这一次是有新意的，简单看就是政策具体到公司层面了，更具有针对性和可操作性，有一些公司被点名了，这次可能确实有用了。”联讯证券宏观和固定收益高级分析师杨为敩亦称。

中国工业和信息化部周四公布今年首批工业行业淘汰落后产能企业名单，涉及铜冶炼和氧化铝等19个行业，并强调要力争在9月底前关停列入公告名单内企业的落后产能，并确保在今年年底前彻底拆除淘汰，不得向其他地区转移。表明中国化解产能过剩难题的行动正得到进一步落实。

此次淘汰落后产能政策涉及水泥行业的527家企业，大概淘汰总量达到9,208万吨的过剩产能。在钢铁行业，则囊括了24家企业，淘汰总量为698万吨。

杨为敩强调，在此次公布的19个行业里面，有一些产能过剩的行业比如味精、柠檬酸等行业以前很少被提到，但这次基本都把淘汰落后产能的目标落实到了具体的企业，可见此次政府的调研工作更为细致，决心亦更大。

这或进一步印证了此前中国工信部新闻发言人朱宏任的话，他指出，中国以化解产能过剩矛盾和大气污染防治为突破口，结构调整、转型升级的步伐正在加快。

上海证券宏观分析师胡月晓强调，中国产能过剩、结构调整、淘汰落后产能，三者是同一根藤上结的三个瓜，即产能过剩表现为落后产能太多，淘汰了落后产能，产能过剩问题就不存在了，结构调整也解决了。

不过仍有部分业界人士指出，期望固然是好的，但仍要看新政府的贯彻执行能力，新政府能否坚定不移地去产能化才是关键之举，否则仍会陷入之前的“恶性循环”，那就是产能过剩政策年年出，过剩行业的产能年年涨。

**执行力仍有待观察**

业界和专家对此次政策执行效力提出质疑并不是没有理由。实际上，治理产能过剩已经很多年，但政策出了不少，效果却不尽人意。

胡月晓指出，过去说了多年没有效果，主要出于以下两方面原因，包括需求存在和标准执行不到位。而这次政策的效果如何，就看标准能否执行到位。

“这次短期可能会有效果，但如没有全社会统一标准和限制措置执行到位，当需求反弹时，落后产能又会出现，比如每次煤炭热必然导致小煤井重开一样。”胡月晓指出。

在他看来，在需求快速扩张时期，没有落后产能的扩张，需求也得不到满足。而落后产能的特点是前期投入少，但运营成本高，即可以很快上马，但效率较低。一般而言在经济繁荣时期，落后产能扩张是一种市场自然选择的结果。在政策限制不严格的情况下，需求一定导致落后产能扩张。

而当需求回落时，即使没有政策限制，落后产能也会缩减，但由于沉淀成本少，在和先进产能的竞争中，反可能获胜。因此，严厉的限制政策是很有必要的。但政策要有持续性和需要执行到位，否则当需求重新上来时，落后产能又会反弹。

金银岛资深钢材分析师易易对此次政策效果更为悲观。在她看来，产能过剩的政策可以说是轮番出台，但实际真正落实的措施没多少，最后这些政策都难逃“雷声大雨点小”的结果。

事实亦是如此，据业内人士了解，名单中某企业在列的淘汰落后产能实际上在2011年就已经不存在了，虽然目前还没有把类似的情况完全统计出来，但仍让业界感受了此次政策“敷衍”的成分，当然从另一角度而言，亦可想而知化解产能过剩的难度。

业内人士强调，化解产能过剩非一日之功，是中国经济结构性失衡的结果，亦涉及到地方和中央的财税划分，地方政府评价体系不合理等多重原因。若后期中国政府持续出台包括环保、减排、金融、财税等“组合拳”，或将为化解产能过剩提供更大动力。

易易仍表示出对新政策的期望，认为有了新政策肯定比没有强，即使短期内令钢铁业产能过剩状况明显改善不太可能，且仅700万吨的首批淘汰落后的产能相较于7.8亿吨左右年产量的中国钢铁业而言，可以说是杯水车薪，但新政亦将短期支撑目前钢价的反弹行情。

“淘汰落后必然有很大的压力，能否有大的执行力度，需要政府具有壮士断臂的勇气，毕竟地方政府的政绩和业绩都会受到影响，关键看新政府有多大魄力？”易易称。

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--新华社旗下能源刊物中国油气新闻(OGP)周二报导称，因炼厂在设备维修后提升原油加工量，中国6月末的商业原油库存环比下降1.42%，成品油库存则环比上升2.09%。（完）

(审校 杨淑祯)

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