中国将完善上市公司环境信披制度 鼓励绿色产业发展--证监会副主席

路透北京6月12日 - 中国证监会副主席姜洋周一表示，证监会将进一步深化与环境保护部的合作，坚持依法、全面、从严监管，践行绿色发展理念，不断完善上市公司环境信息披露制度，督促上市公司切实履行信息披露义务，引导上市公司在落实环境保护责任中发挥示范引领作用。

证监会网站引述他在与环保部的签约仪式上讲话称，建立强制性环境信息披露制度有助于提升上市公司质量，也是资本市场稳健发展的重要制度、促进环境质量改善的新举措。上市公司环境信息披露工作着眼于执行层面，有利于形成完整的环境信息披露监管链条。

“从监管理念、制度设计、审核把关、日常监管等方面，引导资本市场主体提升环保责任意识，严格执行国家法律法规，支持鼓励绿色产业发展。”姜洋说。

出席同一场合的环境保护部副部长黄润秋则建议，一是双方应不断挖掘合作潜力，推动环境保护与证券市场健康发展“双赢”；二是始终坚持改革创新，为绿色金融体系建设树立新标杆；三是积极推进法制保障建设,将绿色证券纳入制度化法治化轨道。（完）

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