中国16家上市银行估值可容忍不良率近14%--国泰君安

路透北京5月24日 - 中国经济步入“L型”增长期，银行业不良贷款真实性引发市场关注。国内券商--国泰君安银行团队发布研报称，截至2015年末，16家上市银行“真实不良率为5.5%，“估值可容忍的不良率”为13.89%，报表披露的不良率为1.64%。

其中，真实不良率为报表披露的平均不良率1.64%与关注类贷款率3.51%加总而得。其中，农业银行(601288.SS)(1288.HK)、光大银行(601818.SS)“关注+不良”率最多，超过6%；工商银行(601398.SS)(1398.HK)、平安银行(000001.SZ)、华夏银行(600015.SS)、民生银行(600016.SS)(1988.HK)的“关注+不良”率超过5%。

所谓估值可容忍不良率，是指上市银行估值已经完全隐含最糟糕情景假设下的不良率。按照国君测算，中国银行(601988.SS)(3988.HK)估值可容忍不良率最高，为17.74%.

国泰君安在研究报告中称，供给侧改革对银行产生负面影响，而资产质量是最大的不确定性。但僵尸企业出清、理财业务穿透式管理、MPA遏制资产腾挪、限制AMC通道业务等均有助于不良资产显性化，从而改善市场对银行股的风险评价。

以下为国泰君安报告的要点摘录：

--债转股、不良资产ABS等出台有利于不良资产处置手段的多元化并改善市场对银行股的风险偏好。

不良ABS和转让AMC均是银行丌良资产转让方式，最大的差异在于能否分享处置收益。若银行对资产处置的预期收益率较高，将倾向选择不良ABS；若小于，则选择卖的给AMC。

强制式债转股，银行只能被动接受，对银行可能构成伤害；若市场化债转股，银行具有标的选择权和真实股东权利，等同于给银行发了一张股权投资牌照，对银行为利好。预计债转股方案将按原则性定调，但执行过程中具有一定弹性。在具体项目上，银行会不其他単弈方沟通协商以确定实施方案。

--未来商业银行将通过退出低端制造业，发展大零售业务打造零售型银行，向“综合金融服务商”转变、打造多功能性银行进行转型。（完）