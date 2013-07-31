今年中国上市银行净利增速或降至8%--报告

路透上海7月31日 - 中国银行业协会发布的《中国银行业发展报告（2012-2013）报告》称，今年银行业仍面临复杂多变的经营环境，审慎监管持续加强，预计全年盈利增速继续放缓，上市银行净利润增速可能降至8%左右。报告建议，商业银行未来加速转型，包括调整资产负债结构、大力发展中间业务、着力提升定价管理等。

据中国证券报周三报导，多位专家和银行业人士出席报告发布会时表示，随着利率市场化的加速推进，存款利率放开是必然的。未来放开存款利率可能遵循“先长期大额，后短期小额”的步骤。

中国银行业协会专职副会长杨再平表示，中国商业银行在利率没有完全市场化的情况下，其利差在国际上相对偏高，但不是最高，目前3个百分点左右的水平与欧美一些主要银行差不多。

该报告称，随着利率市场化的进一步推进，特别是存款利率上限的逐步放开，中国银行业不仅净利润增速会趋于下降，相关风险也将有所上升；不仅盈利能力降低，长期发展模式也将面临转型压力。

报告预计，今年银行盈利能力仍面临挑战。生息资产增速有望保持平稳，净息差继续有所收窄，中间业务收入难以实现高速增长，不良资产可能反弹，整体景气度继续下行。银监会数据显示，去年银行业实现净利润1.51万亿元人民币，同比增长20.7%。

报告建议，未来商业银行应调整资产负债结构，提升主动负债占比；大力发展中间业务，提升非利息收入占比，从而调整收入结构；大力拓展中小型企业客户和个人客户，从而调整客户结构；尝试开展综合化、国际化、专业化经营，落实适合自身特色的差异化发展战略；着力提升定价管理、风险管理和资产负债管理水平。

关于利率市场化话题，德意志银行大中华区首席经济学家马骏表示，目前来看，明年有条件将存款利率上限扩大至1.2倍，利率市场化应该在资本项目可兑换之前尽快完成。

马骏表示，利率市场化下一个步骤很可能是允许银行发行大额可转让存单（CD）。首先，这不会突然冲击存款基数；其次，对一些银行来说， 发行大额可转让存单可以在很大程度上改善流动性；再次，可以缓解银行普遍面临的期限错配的风险；最后，大额可转让存单可在二级市场流通，可以为资本市场提供新的工具。

交通银行首席经济学家连平表示，贷款利率市场化已基本完成，未来利率市场化的主要任务是进一步放开存款利率上限，将按照“先长期大额，后短期小额”的步骤放开存款利率上限。允许银行发行大额可转让存单可能会有突破，同时简化存贷款基本利率的期限结构。存款保险制度和金融机构破产处置条例等配套政策可能出台，债券市场建设、构建基本利率体系等方面也会加快推进。

中国人民银行近日宣布，进一步推进利率市场化改革，将自7月19日起全面放开金融机构贷款利率管制,取消金融机构贷款利率0.7倍的下限，取消票据贴现利率管制，对农村信用社贷款利率不再设立上限。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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